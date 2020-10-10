聯合國會議｜耿爽轟美國推動星球大戰和黑客帝國 散佈政治病毒抹黑中國

第75屆聯合國大會於瑞士日內瓦時間9日召開裁軍與國際安全委員會，在一般辯論環節中，面對美國代表提及中國、俄羅斯不斷發展核武，威脅國際和平，甫從中國外交部發言人轉任中國常駐聯合國副代表的耿爽在會議上回應稱，美國才是當前全球戰略安全與穩定的最大威脅，還指摘美國推動「星球大戰」和構建「黑客帝國」。

耿爽表示，美國代表在聯合國平台散佈政治病毒，就武漢肺炎疫情對中國進行攻擊抹黑，這種做法完全不可接受。他指出，甩鍋推責掩蓋不了美國自身抗疫的失敗，也欺騙不了國際社會。

他重申，中方明確拒絕美國代表在一般辯論發言中對中國軍控政策的無端指摘，中國一貫反對軍備競賽，堅持多邊主義，履行軍控條約，支持安全領域對話合作，對國際安全與裁軍事業的積極貢獻有目共睹。

耿爽強調，美國才是當前全球戰略安全與穩定的最大威脅。他指出，美國癡迷窮兵黷武、重拾冷戰思維、奉行單邊主義、謀求自我鬆綁、大搞政治操弄、打破戰略平衡、阻擋生物軍控、遲滯化武銷毀、推動「星球大戰」、構建「黑客帝國」。耿爽稱，這十個事實只是美國在國際安全和裁軍領域倒行逆施的一個概括，國際社會對此看得清清楚楚。請美方認真反思自身所作所為。

耿爽批評，多邊軍控和裁軍進程事關國際和平與安全、各國安寧與福祉，聯合國會員國無論大小、貧富、強弱都有責任和義務平等參與。單邊主義、例外思想、霸凌行徑根本行不通。他指出，美國作為世界上軍力最強大、武器最先進的國家，在軍控和裁軍領域有着特殊、優先責任。既然美方口口聲聲叫喊「美國優先」，那麼理應做到「履約優先」、「銷毀優先」、「裁軍優先」。

聯合國裁軍與國際安全委員會負責處理軍控、裁軍、防擴散等國際安全事務，會議期間各國進行一般辯論，並就核武器、生物武器、化學武器、常規武器、網絡、外太空等議題進行專題討論。

中新社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！