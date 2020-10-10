中國擬限企業進口稀土等戰略資源　仿美明年推實體清單

日本經濟新聞報道，中國準備「以牙還牙」，仿效美國壓制華為及其他中企的方式，推出新的出口管制法，以國家安全為由，禁止中國供應商與特定外國企業交易，包括稀土等戰略資源。報道指，本月13日召開的全國人大常委會議期間，將商討有關立法，預計最快會在明年實施。

報道謂，新法等同於美國商務部的實體清單，料將進一步使美中緊張升溫，而日本與其他國家企業可能因遵守美國對中國的出口限制，而面臨風險。

報道指，中國商務部於2017年6月首度公佈該法草案，全國人大常委會在2019年12月與今年6月底審議該草案文本。新法將列舉須受保障的特定產品、技術與服務，出口相關品項的中企必須向主管單位提交客戶、產品與服務使用用途等文件，當局將依據對國安衝擊、潛在軍事用途與接收的客戶等進行評估，再決定是否批准相關出口。

知情人士透露，新法保障的產品，「可能包括稀土原料，因為中國掌握逾60％的生產」。據悉，中國早已將貿易作為外交工具，如在中日兩國因釣魚台爭議而關係轉趨緊張之際，中國曾凍結稀土輸日。

根據官方數據，中國出產的稀土，有72％輸往日本。日本使用該物質生產磁鐵，之後行銷全球客戶。

日本經濟新聞

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