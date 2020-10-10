Tuber瀏覽器唔使「翻牆」上Google YouTube 被斥引蛇出洞 火速下架

內地網民想瀏覽境外網站，往往需通過VPN「翻牆」才能做到。有指中國內地網民可合規合法地通過Tuber瀏覽器訪問境外網站，但有用戶發現，使用Tuber瀏覽外國網站，其實仍受到中國有關部門審查。而且在網民熱烈關注及境外傳媒報道後，Tuber瀏覽器今日已無法下載，全面下架。

Tuber瀏覽器據指已通過官方審核，獲得上線經營許可。網傳一則宣傳廣告稱，內地用戶可通過它訪問境外網站如Google、YouTube、Twitter、Facebook、Instagram及Netflix等，一夕爆紅，但據指只供Android手機使用，國內用戶可通過華為、小米、騰訊應用商店和Tuber官網下載，有內地網民對此感到驚喜，「國內自媒體新紀元要開啟了」。據內地網民反應，截至今天中午，Tuber光是在小米app平台顯示的下載量已達560萬次。

用戶雖可瀏覽境外網站，但用戶守則規定，主動瀏覽傳播違反《七條底線》和《九不准》的內容，賬號將會被無條件封停，並會傳交予有關部門審查。而且Tuber私隱政策條款亦顯示，軟件會收集用戶上網數據，故即使成功翻牆，當局審查其實如影隨形。有網民指輸入「六四」、「習近平」、「反送中」等關鍵詞，仍無法顯示，即這款瀏覽器形同在既有的防火牆外增設一道牆。同時，註冊使用Tuber時需要中國手機號碼，這意味着使用Tuber是要求實名制，有網民指，它根本就是實名制出牆，亦有人指「引蛇出洞」。

據悉，Tuber瀏覽器的開發者為上海豐炫信息技術有限公司，公開資料顯示，該公司70%股份為聚越信息技術（上海）有限公司持有，是中國網絡安全公司奇虎360的子公司，該公司於今年9月推出PC版的瀏覽器，名叫綠光（也稱「濾光」）瀏覽器，支持用戶訪問外國網站，但今天下午僅剩「綠光」還供下載，Tuber瀏覽器已無法下載。

Tuber及綠光之前，去年11月，一款號稱「國內首款合法翻牆覽器」酷鳥推出後數天就被封殺。

國家網信辧主管的中國互聯網絡信息中心於上月發佈的統計報告顯示，全國約有9.40億網民，當中有逾億網民使用VPN繞過中國的防火長城，翻牆訪問外國網站。

綜合報道

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！