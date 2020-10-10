向心夫婦涉違反台國安法 檢方延長出境限制4個月獲批

香港上市公司「中國創新投資」及「中國趨勢」負責人向心、龔青夫婦，去年遭逃至澳洲、自稱中國叛諜的男子王立強指控替大陸進行間諜活動，涉嫌違反台灣國安法，遭台北地檢署限制出境。由於限制出境8個月的期限即將屆滿，北檢日前向法院聲請延長限制出境4個月，獲法院批准。

去年11月，王立強接受澳洲媒體訪問時指控，向心夫婦所擁有的中國創新投資，是在解放軍總參謀部之下成立，目的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」，並稱中國創新投資在台灣媒體業投下經費，讓中國可以控制這些媒體。

台灣調查局調查後，發現向心夫婦當時正準備由台灣飛回香港，隨即在桃園機場將兩人扣查，並依涉違反台灣國安法移送台北地檢署。檢察官審問後，下令限制兩人出境、出海。今年2月，檢察官再度限制向心夫婦出境、出海8個月。由於有關期限即將於下周屆滿，但該案仍有諸多疑點有待釐清，北檢日前已申請延長向心夫婦限制出境4個月，已獲批准。

三立新聞網/ 中時電子報

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