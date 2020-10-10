京津冀霧霾｜北京重度污染 能見度不足500米

十一假期結束，內地華北、中東部多個地區被霧霾籠罩。今早，京津冀部份地區出現大霧，北京局部地區和河北中部能見度不足500米。北京市生態環境監測中心數據顯示，直至今早10時，實時空氣質量指數達206，污染級別為5級（最低為1級、最高為6級），達到「重度污染」，首要污染物PM2.5污染指數達到206，建議兒童、長者及心臟病、肺病患者應停留在室內，停止戶外運動，一般人群減少戶外運動。

國家環境保護大氣復合污染來源與控制重點實驗室，對今次污染過程進行來源分析發現，此次污染過程是東南通道和西南通道共同輸送推動下疊加本地積累所共同導致的，其中區域傳輸貢獻約佔7成。

空氣污染從10月7日就開始出現。北京市生態環境監測中心稱，十一假期前期10月1至6日，影響北京市的冷空氣活動較為頻繁，擴散條件較有利，北京空氣質量持續保持1至2級優良。7至8日，大氣污染擴散條件逐漸轉差，空氣污染水平明顯上升。8日達3級輕度污染，部份時段達到3至4級輕中度污染。9日，受不利大氣擴散條件影響，北京市空氣污染上升至3至4級輕中度污染。

9日夜間至10日，不利條件維持且進一步轉差，弱南風，濕度增大，有明顯逆溫，PM2.5濃度逐步上升。10日凌晨至上午，PM2.5濃度持續保持在150微克/立方米左右，處於中重度污染水平。10日白天到夜間，不利擴散形勢仍將持續，下午雖有短時日變化影響，預計空氣質量仍維持中重度污染。11日上午，受冷空氣影響，空氣質量將改善。

中央氣象台預計，今、明兩天華北中南部仍有霧和霾出沒，其中10日夜間至11日早晨，北京、天津北部和河北中部等局地有能見度不足500米的濃霧。11日起，受冷空氣影響，華北地區的霧和霾天氣將自北向南逐漸減弱或消散。

財新網

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