粵港澳大灣區｜南沙推航運保險業稅務優惠 李克強穩就業：支持新能源汽車產業

中國國務院總理李克強昨（9日）召開國務院常務會議，再次提醒「做好穩就業工作」，加大對粵港澳大灣區建設的支持、推動更高水平對外開放。

會議決定，從今年10月1日至2023年12月31日，對在南沙自貿片區開展國際航運保險業務給予稅收優惠；從今年10月1日起，對以珠三角9市37個港口為啟運港、以南沙保稅港區和前海保稅港區為離境港的水運貨物實行啟運港退稅政策，境內貨物啟運出口即可退稅，減少企業資金佔壓成本。

李克強提到，通過《新能源汽車產業發展規劃》，支持新能源汽車與能源、交通、訊息通訊等產業深度融合，推動電動化與網聯化、智能化技術互融協同發展，推進標準對接和數據共享。同時，要加強充換電、加氫等基礎設施建設，加快形成快充為主的高速公路和城鄉公共充電網絡。2021年起，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域新增或更新公交交通、出租、物流配送等公共領域車輛，新能源汽車比例不低於80%。

國務院數據顯示，今年首8個月城鎮新增就業累計781萬人，城鎮調查失業率從2月份的高點逐步回落，但當前保就業仍面臨很大壓力，包括協助中小微企、為大學畢業生展開創業和技能培訓；加大對農民工就業服務和創業支持；以及持續實施職業技能提升行動。

為此，一要加大關鍵技術攻關，鼓勵車用操作系統、動力電池等開發創新。支持新能源汽車與能源、交通、信息通信等產業深度融合，推動電動化與網聯化、智能化技術互融協同發展，推進標准對接和數據共享。二要加強充換電、加氫等基礎設施建設，加快形成快充為主的高速公路和城鄉公共充電網絡。對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持。鼓勵開展換電模式應用。三要鼓勵加強新能源汽車領域國際合作。四要加大對公共服務領域使用新能源汽車的政策支持。2021年起，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領域車輛，新能源汽車比例不低於80%。

《人民日報》

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