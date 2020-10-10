台IT大臣唐鳳：中共用科技監控 人民在威權政府面前變透明無私隱

台灣政務委員唐鳳於美西時間9日上午在史丹福大學研討會上，分享台灣使用人工智能（AI）等科技讓政府公開透明，使人有尊嚴；同樣技術在中國卻是監控工具，人民在政府面前變透明。

「IT大臣」唐鳳以錄影方式，參與史丹福大學胡佛研究所「數碼威權主義之崛起：中國、人工智能及人權」研討會，在「民主國家如何因應中國人工智能強權之崛起」主題中發表專題報告。

有別於一般認為AI是人工智能（Artificial intelligence）的縮寫，唐鳳將AI定義為輔助智能（assisted intelligence），科技像是輔具一樣協助人類生活，讓人享有尊嚴，可以參與進行修正調整。

唐鳳舉例，台灣以「完全透明」（radical transparency）理念使國家運作對人民公開，架設「公共政策網路參與平台」讓公民為公共政策提出建議，實踐參與式預算。

唐鳳指出，科技在中國大陸卻服務於威權政治。「透明」在中國倒轉了方向，意味人民的一舉一動在政府面前一覽無遺。

這樣的體制不僅沒有要求政府公開資訊並對人民負責，相反地中國利用「社會信用體系」以動態方式收集人民資訊。更像是一種意識形態系統或演算法，追蹤人民行為，用來鼓勵政府認定的良好行為並懲罰違規者。

談到中國大陸AI技術的潛在危機，唐鳳指出，威權主義監控技術正利用「一帶一路」外銷到其他國家，用人臉辨識系統的應用程式收集大量中國公民與海外人士的個人私隱資料。

此外，儘管中國式的法治表面上也有法律，但司法運作卻不公開透明，這套規則用於國際將會扼殺網路文化的核心—創新精神。

呼應研討會主題「數位威權主義之崛起」，唐鳳在約10分鐘的專題演講中，以台灣為例，探討「民主國家如何因應中國人工智能強權的崛起」，分別以中華民國國旗、中華人民共和國五星旗為圖示，介紹台灣與中國之間AI科技的差異。

唐鳳指，台灣自2013年「海峽兩岸服務貿易協議」引發爭議，當時人民佔據立法院，要求政府停止簽訂協議，一直以來為了維護國家安全與個人資料私隱，在網絡資訊安全與電訊政策都對中國保持警戒。

唐鳳向與會的專家學者解釋，台灣多項超前部署的措施，並對世界各國的跟進表示歡迎，包括從4G開始到5G電訊設備，禁止使用中國產品；政府採購法也明訂「具敏感性或國安疑慮的業務」排除中國廠商；制訂物聯網資訊安全檢測認證標準等等。

中央社

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