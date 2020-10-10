雙十慶典｜批蔡英文拐彎抹角教訓北京 大陸學者：應先準確理解大陸感受

台灣總統蔡英文今日在「雙十」慶典演說中提到，維持兩岸穩定是雙方共同責任，願在對等尊嚴下與對岸對話。對此，中國大陸涉台學者劉國深回應謂，蔡英文應先準確理解大陸的感受，才能實現兩岸雙贏。他又批評，演說中的部份用字遣詞，在外人看來，似在「拐彎抹角地教訓大陸」。

現為福建廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任的劉國深表示，蔡英文今天這場演說的兩岸關係部份，主要訴求對象似乎是美國人和台灣內部的獨派。在用字遣詞上，演說卻使用了「擴張霸權」、「擔憂」等字眼，在外人看來，這些說法是在「拐彎抹角地教訓大陸」。

他認為，儘管這些言論有特定訴求對象，但在大陸看來，這些言論可說是「自作聰明」，對改善兩岸目前緊張的氣氛並沒有幫助。而對抗思維下的言論，只會傷害台灣民眾的利益。

劉國深說，「民進黨當局」至今始終缺乏的是，面對「兩岸同屬一個國家」的誠意和勇氣。如果真心想要實現兩岸雙贏，就要學會換位思考，準確理解大陸方面的感受，少說「火上澆油」的話語。

蔡英文在「雙十」慶典演說中表示，她注意到對岸領導人最近在對聯合國的視訊演說中，公開表示：「中國永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍」。在區域國家、乃至於全世界都擔憂中國擴張霸權的此刻，她希望這是一個真正改變的開始。她又表示，北京如果能正視台灣的聲音，改變處理兩岸關係的態度，和台灣共同促成兩岸的和解及和平對話，相信一定可以化解區域的緊張局勢。

中央社

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