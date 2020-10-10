雙十慶典｜國慶煙花登場 蔡英文酒會與外賓共搗客家擂茶

（新增內容）今日雙十慶典，晚上在台北賓館舉行國慶酒會外，晚上8時起，在台南安平區漁光島施放國慶煙花，將會在33分鐘內施放超過2萬7千發煙花。下午2時開始有接駁車啟動疏運，各站出現排隊人潮；周邊道路也湧現車流，多處路段擠塞。主辦單位統計，超過40萬人湧到台南。

總統蔡英文及副總統賴清德今晚在台南市安平為國慶焰火啟炮，2萬7,354發煙花照亮台南夜空。蔡英文盛讚台南成功故事就是台灣縮影，希望大家多到台南玩一玩、看一看。

受武漢肺炎因素影響，今年慶典規模縮小，訪賓主要是駐台使節、代表與會，總統蔡英文陪同友邦聖克里斯多福大使哈菁絲與美國在台協會（AIT）處長酈英傑、歐盟駐台代表高哲夫等人，在現場參觀各種台灣小吃，包括割包及雪花冰。

蔡總統帶着各國駐台使節先到著名的雪花冰攤位，並與哈菁絲、酈英傑一同試做客家擂茶雪花冰。哈菁絲、酈英傑搗碎配料，蔡總統則操作製造雪花冰的機器。

另外，蔡總統還帶外賓逛了外形神似地方小吃的「滷肉飯」甜點，這是一道以八角製成慕斯、底部放置肉鬆的鹹甜兼具小點心。

外交部表示，因受武漢肺炎疫情蔓延影響，外國政要、國際友人無法親自到台灣參加活動，但為能讓總統府、五院院長、中央部會首長、駐台大使及代表等在台的外國友人共同慶祝，外交部今晚特別在台北賓館舉行國慶酒會，但為符合中央流行疫情指揮中心的防疫規範，國慶酒會將縮小規模。為充份配合防疫措施，外交部將妥為規劃酒會的活動空間，以實聯制方式確實掌握參加來賓的資訊，同時要求餐飲工作人員全程佩戴口罩，確保食物衞生安全。

台灣《蘋果新聞網》

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