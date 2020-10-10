雙十慶典演說｜蔡英文再提「中華民國台灣」 區分九二共識 中共黨媒轟台獨手段

「中華民國台灣」是指中華民國在台澎金馬已經結合為「本土化、台灣化」的主權獨立國家，由民進黨總統蔡英文於去年的雙十慶典演說中首度提出，今年在總統府前廣場發表的雙十慶典演說當中，也連續兩年再次提到「中華民國台灣」，單是「台灣」兩個字就提了38次，「中華民國」則有6次，「中華民國台灣」2次。

蔡英文希望，以「中華民國台灣」區隔由中國國民黨，以及中國共產黨提倡的九二共識，來凝聚民眾認同成為「台灣人民」的共識，在既承認中華民國的前提下同時包括台澎金馬的身份認同。

這個說法認為中華民國與台灣是完全同等的，強調國家認同不應該區分為「中華民國」與「台灣」，應該合而為一。這與已故前總統李登輝的中華民國在台灣、前總統陳水扁提出中華民國是台灣的說法接近。

2016年蔡英文在就任中華民國總統後，曾在多次演說中強調這個概念。於2019年雙十慶典演說中，正式提出「中華民國台灣」的說法，主張國家認同不應該區分為「中華民國」與台灣兩個不同陣營，應該團結一致，強調「中華民國台灣」六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。

中共喉舌《人民日報》海外版今年3月的社評指出，「中華民國台灣」一詞是台獨的「新冠肺炎」，這個辭彙的提出不過是民進黨的台獨手段而已。

蔡英文雙十慶典總統演說小統計：

中華民國台灣

2016年 0次

2017年 0次

2018年 0次

2019年 2次

2020年 2次

中華民國

2016年 3次

2017年 6次

2018年 6次

2019年 8次

2020年 6次

台灣

2016 19次

2017年 48次

2018年 48次

2019年 24次

2020年 38次

綜合報道

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