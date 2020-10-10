兩岸疫情速遞｜大陸新增15宗境外確診個案 中國籍人士無DNA證明可離開瑞麗

兩岸疫情最新情況：大陸昨日新增15宗確診個案，均為境外輸入病例，其中四川5宗、陝西3宗、天津2宗、遼寧2宗、上海2宗，以及廣東1宗；同樣全為境外輸入個案。大陸累計確診85,536宗，死亡4,634宗。台灣則累計確診527宗，7人死亡。

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「國家隊」雙十口罩大抽獎

台灣雙十慶典大會指定使用CSD中衞口罩，為此推出「限量國慶口罩」，印制格外具特殊歷史意義，用來致贈給嘉賓，不對外銷售。今日，聯同21間網上行銷商於Facebook舉辦大抽獎，預計送出1,000個「國慶紀念口罩」，而中衞也在粉絲專頁公佈如何獲得這款特別的紀念口罩。

雙十慶典紀念口罩採用台南新晉設計師曾國展的「多元聲音」設計理念，用聲波線條為主體，以「榮耀金和溫暖橘」為主色，「湖水綠與優雅紫」為輔。中衞行銷經理周令怡表示，口罩採用與「金馬聯名口罩」同樣的高彩度數碼印刷技術，以期完整呈現原創者的設計理念。

中國籍人士毋須DNA證明離開瑞麗市

雲南瑞麗市早前爆發緬甸偷渡客感染武漢肺炎事件，導致當地一度實行戰時應急響應。目前，當地已逐步放寬防疫措施，今日（10日）凌晨零時起，中國籍人員持有效證件即可離瑞麗市，不再要求持有7天內的DNA檢測陰性證明，持有效證件（居民身份證、臨時身份證、軍官證等）即可離開；但外籍人員和入境人員，若無特殊原因不得離開瑞麗市，相關部門仍繼續保持離開瑞麗市卡點查驗。

台灣駐歐盟代表：台灣捍衞民主最前線

駐歐盟兼駐比利時代表處今年因疫情無法舉辦台灣雙十慶典酒會，但代表蔡明彥廣向歐洲友人致函，強調民主台灣不僅是對抗疫情重要資產，更是捍衞民主的最前線，未來將與歐洲盟友深化合作。

他強調，民主台灣除是對抗疫情的重要資產，每位公民都共同承擔遏止傳播。此外，台灣更是站在捍衞民主避免專制侵略的最前線，未來將繼續堅持與同享自由、人權及法治價值觀的理念相近朋友一起為所有人謀取福祉。

新浪微博／三立新聞網／鳳凰網

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