【本報訊】2020年諾貝爾和平獎出爐，由聯合國世界糧食計劃署奪得。今年也是劉曉波獲頒諾貝爾和平獎十周年，法國早前有藝術家為紀念劉曉波而製作了巨型金屬空椅子，展品昨（9日）於巴黎12區太陽劇場門前舉行落成儀式。劉曉波遺孀、詩人劉霞經朋友向本報表示，她由於疫情沒出席該活動。劉曉波夫婦的好友向本報慨嘆，十年過去，中國人權狀況不進反退，持續惡化，「統治者對於公民權利、政治權利的鎮壓，現在每一天每一刻，在每一個城市都存在了，包括香港」。

劉曉波獲獎十年，旅居法國的華裔藝術家王克平為他鑄造的巨型金屬製空椅子於昨在巴黎12區的太陽劇場（Théatre du Soleil）前的廣場舉行落成儀式。據知，巨椅高約3米，以椅背直條象徵監獄，以眼鏡代表劉曉波，下方椅腳處，有劉曉波姓名拼音縮寫「LXB」，以及他的生卒年「1955-2017」。

劉霞漸康復 上月辦影展

劉曉波的遺孀劉霞自丈夫被捕後就被當局軟禁，2018年終能獲得自由，前往德國柏林，醫治她因軟禁而得的抑鬱症。劉霞透過在德國的朋友向本報表示，她的病況正慢慢恢復；有好友作伴，也會前往朋友家作客及看展覽，情況越來越好。正適應身處德國的生活，上月她也舉辦了一個攝影展，展出以前的攝影作品。

劉霞表示，由於疫情加重，她上月底飛回柏林的同機有人確診武漢肺炎，加上她也未收到主辦方邀請和程序介紹，這次無法前往參加巴黎的巨椅落成儀式。劉霞的弟弟劉暉被指詐騙，2013年被判入獄11年，目前保外就醫，但未能離開中國。

劉曉波夫婦的好友、內地維權人士胡佳接受本報訪問稱，劉曉波當年獲得和平獎，不是只頒發給劉曉波一個人，更是要授予一群為言論自由、信仰自由抗爭的群體，但是在劉曉波獲獎後，中國的民主自由人權狀況不進反退，「從劉曉波的宣判到2014年伊力哈木的宣判，我們可看到刑期更加嚴重，人權在共產黨統治下，尤其是現任領導人統治下，是有怎麼樣的發展趨勢」。

「和平獎熱點國不和平」

維族學者伊力哈木在2014年被指分裂國家，遭判終身監禁，「作為你們香港來講的話，我覺得都是一個明顯的（例子），不論是一個個體，或是一個地域，一個說所謂共產黨以前曾承諾過的，向國際社會承諾的都可以推翻」。胡佳認為，從劉曉波、伊力哈木，到香港抗爭者都先後獲獎或提名，共通點是全都受中共壓迫的抗爭者，「這代表被提名諾貝爾和平獎的熱點國家，恰恰是一種（和平）相反的意義」。

發起《零八憲章》的劉曉波在2010年10月8日獲頒諾貝爾和平獎，當年他身陷囹圄，無法領獎，因為2008年時他已被指干犯煽動顛覆國家政權罪遭逮捕、2010年遭判囚11年，至2017年6月他獲保外就醫，但約一個月後病逝。劉曉波也是歷史上唯一一名從獲獎至辭世仍然未能得到人身自由的諾貝爾和平獎得主。當年諾貝爾頒獎禮特地留下一張空凳，也成了一個象徵。