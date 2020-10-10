雙十慶典｜台中「雙十」BB今年減半 人口負增長要靠試管嬰解救

「十.一」還是「雙十」出生，在兩岸意義大不同！台灣台中各大醫院今日陸續迎來「雙十」BB，茂盛醫院指出，該院過往雙十寶寶人數高達10個左右，但因近年少子化，預期今年的「雙十」寶寶只有4至5個。該院送了防疫慶生禮包，祝賀孩子出生與雙十快樂。林新醫院中午前接生了兩名女嬰。台中榮總表示，去年沒有「雙十」寶寶，今年倒是來了一男一女。中國附醫預計一天下來，會有五個「雙十」寶寶。

不過，茂盛醫院執行長李俊逸卻發現武漢肺炎疫情下的生育現象，「8月和9月，茂盛醫院每個月都剛好接生了113位新生兒，人數比平時多出一至二成，實在是很有趣！」他指，這是由於台灣防疫做得好，民眾躲在家防疫，讓已婚夫婦更有時間「增產報國」，故5、6月的懷孕率略有上升，感覺造就出一波「防疫寶寶」潮。

有台灣試管教父之稱的茂盛醫院院長李茂盛指出，過往「雙十」寶寶人數高達10個左右，但因近年少子化，預期今年的雙十寶寶只有4至5個。根據去年的統計數字顯示，台灣產婦生育第一胎的年齡已拉高至31.01歲，總生育率為1.05，再度創新低，與各國相較，只比南韓略高，為全球排名倒數第2。

李茂盛強調，台灣人口老化情形已非常嚴重，晚婚晚生是不孕主因，年輕人不想生，想生的人因年紀大而出現困難，只好求助人工受孕技術。

林新醫院表示，近年特別選在雙十生產的產婦數量銳減，但不影響「主動」想在這天來報到的寶寶，目前已接生二位小公主。台中榮總表示，去年沒有，但今年倒是有一男一女，都是順產。中國附醫在清晨6時，就有一名女嬰報到，預計一天下來會有五個。亞大醫院則估計會有四個「雙十」嬰兒。

李茂盛分析，台灣今年首度出現「生不如死」的人口負增長情形，顯示台灣國安已亮紅燈。他觀察發現，試管嬰兒已成為出生人口的新生力軍，多少可紓解台灣人口負成長的國安問題。

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