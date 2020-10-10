雙十慶典｜香港情勢惡化 蔡英文演說曝光：籲團結抗大陸軍事威脅

今年雙十慶典，台灣總統蔡英文發表演說主題為「團結台灣 自信前行」，內容會涵蓋4個部份：包括台灣防疫成果、經濟戰略、國家安全、區域合作。最後，蔡英文將呼應上周金曲獎典禮上展現的多元文化，期許台民團結合作、共度挑戰。台灣《蘋果新聞網》引述幕僚指出，過去近一年來台民的共同經歷，不管是中國大陸的軍事威脅、香港情勢的惡化，一直到疫情的蔓延應對，總統特別提醒全體台民，之所以台灣能在困境中往前走，關鍵就在團結。

第一部份：台灣防疫成果貢獻國際

今年雙十慶典邀請防疫英雄領唱國歌，蔡英文將感謝防疫英雄對台灣的付出，也將以此闡述全球疫情危機，讓國際社會看見台灣「堅韌之島」的面貌，越來越清晰，也比過去任何時期都更加亮眼。

蔡英文會在演說中提到，雖然今年辛苦險峻，但因為無數防疫英雄的努力付出，全體台民的團結一致，證明國家逆境生存能力，也建立國民自信，而國際社會對於台灣的支持，也給予台民更多自信前行的勇氣。

第二部份：新形勢下的新台灣經濟戰略

在經濟戰略方面，蔡英文將說明，台灣雖是疫情下全球少數維持經濟正增長的國家，但全球疫情仍嚴峻的情況下，我們必須對疫情後的全球經濟發展，在過去各項產業政策和國際經貿合作基礎上超前部署，打造台民期待的新台灣經濟。

蔡英文會提出3大策略：第一、全方位投入供應鏈重組，讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量；第二、打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚的重鎮；第三、全力落實經濟社會的均衡發展，讓台灣經濟發展的成果讓全體台民所共享。

第三部份：堅實國防維護國家安全

在國家安全方面，蔡英文將再次強調，堅實的防衞決心和實力，才能保障國家安全並維護區域和平。蔡英文將以親身探訪各營區的體會，感謝台軍的英勇奉獻，並代表國家，以及台民感謝全體國軍的堅守崗位、保家衞國。

蔡英文也會再次揭示打造堅實國防的重點任務，諸如：強化防衞戰力現代化、加速提升不對稱戰力、提升台軍專業素養、建立有效後備戰力等，並與周邊國家強化安全夥伴角色，透過各項方案，讓全民國防更為堅實，以維護國家安全。

● 第四部份：台灣積極參與區域合作

在區域合作方面，蔡英文將強調，我們要將變局的試煉，轉化為歷史的機遇。堅持主權和民主的原則不變，但策略上將靈活應變，更將積極參與未來的國際和區域新秩序的建立，不但要維持和平及促進繁榮發展，也要將進步及良善的價值，推廣到全世界。當前全球都高度關注印太及兩岸局勢變化，台灣人堅守原則，有決心維持兩岸關係的穩定，但這是彼此共同的責任。

最後的結語，蔡英文將指出，台灣人民對於和平穩定與繁榮永續的主流民意正趨向一致。此外，蔡英文也會藉着雙十慶典演說的機會，呼應上周的金曲獎頒獎典禮上，許多年輕創作者所展現的台灣多元文化，並期許台民團結合作、共度挑戰，讓世世代代的台灣人，對這片土地的文化和價值感到光榮，勇敢走向世界。

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網

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