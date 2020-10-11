兩岸角力｜台軍戰機升降變頻繁 軍方緊急採購輪胎

解放軍戰機不斷擾台，台軍不斷派戰機升空監視，升降次數大增。為要應付頻繁升降，台軍近日已經特別緊急採購戰機輪胎。

一名剛退役的空軍將領向台灣《蘋果新聞網》透露，今年共軍戰機擾台至今已有1,700架次，幾乎是每日都有共機擾台。空軍戰機的起降頻繁，這名將領稱雖然油料沒有問題，但戰機使用的輪胎數量已幾近用盡，空軍特別進行緊急採購，以確保戰機起降安全。

對於這名將領的說法，空軍司令部官員強調近日採購輪胎，是「計劃性存量補充」。

近日台灣國防部亦向空軍機師指示，將「第一擊」改為「自衞反擊權」，國防部長嚴德發日前表示，第一擊與自衞反擊權，兩個不是等號。自衞反擊權是充份授權飛行員進行自我防衞，就像警察面對犯人一樣，授權給他，只要受到威脅即可採取「自衞型的先制攻擊」。

為確保每一名機師和作戰管制人員明白「自衞反擊權」命令，軍方特別在上個月緊急印製「戰備規定」，以及「固安作戰計劃」，避免機師在面臨兩岸局勢升溫的情況下而擦槍走火。空軍官員強調，依據敵情威脅事實作修訂，符合現況事實。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！