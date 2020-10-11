港星彭偉華在台涉Bitcoin吸金被通緝 同謀被判刑2年半

曾聲稱當年與郭富城一同到台灣出唱片、1993年獲金鐘獎最佳男配角的港星KK彭偉華，2014年代表香港「氪能比特幣投資集團」，在台灣鼓吹投資比特幣挖礦，但該集團一年後倒閉，受害人多達逾3,000人，包括100多名台灣人，單單在台灣涉款已多達1億多元新台幣（約2,700萬港元）。台北地檢署介入調查時，彭男不到案而被通緝至今。台北地院日前就該案作出宣判，擔任該集團台灣最上線的男子林飛宏，被判2年半徒刑，其擔任集團會計的女兒林美妤，與下線王金陽各判刑2年，全案仍可上訴。

該案涉及的「氪能比特幣投資集團」於2014年初，在香港宣稱能以專門技術開發比特幣挖礦機系統，系統設置在冰島，氪能集團並利用旗下「Mycoin」平台開放大眾投資。而被指為時任「Mycoin」平台執行總裁的KK彭偉華，同年與綽號「Flora姊」的鄧姓女子、賀姓助理等人，以氪能名義到台灣與林飛宏父女及王金陽合作。

彭偉華等人以「裕勢投資公司」名義，陸續在台北喜來登、神旺等酒店舉行說明會，還舉辦搭郵輪活動，說明「氪能投資案」原理及獎金制度，聲稱投資方案以1年10枚、30枚及90枚比特幣為單位，在氪能雲礦中心租用「10K」、「30K」、「90K」挖礦機，依當時比特幣價格、投資單位換算成新台幣最少6萬元（1.6萬港元）、最多216萬（58.6萬港元），每日可挖取0.06至0.9枚不等的比特幣，年利率最高可達265%。

彭男等人標榜上線可從中抽佣20%至30%，挖到的比特幣也可在「Mycoin」平台買賣交易，2014年底，彭男等人在台吸金達1億餘元新台幣，後因獲利未入賬，許多投資人到公司查看才發現人去樓空，驚覺受騙。2015年2月，「Mycoin」平台在香港倒閉，受害人超過3,000名、受騙金額多達30億港元，其中100多名台籍受害人憤而在台、港控告氪能集團、彭男等人涉嫌詐欺。

彭偉華2015年8月曾在香港召開記者會，宣稱他不是「Mycoin」平台執行總裁，他只是活動主持、也是受害人，還揚言對影射他涉及比特幣詐騙案的媒體保留法律追訴權。不過偵辦該案的台北地檢署認為，彭男涉嫌吸金，又不到台說明，對彭男及鄧女、賀男等港人發出通緝至今。

而林飛宏3人到案後均否認吸金，仍被當局以涉嫌觸犯《銀行法》非法經營銀行業務罪名起訴。台北地院根據投資人證詞及卷證資料，認定林飛宏3人與彭偉華等人陸續在神旺、喜來登等酒店舉辦說明會，招攬會員投資挖礦及交易比特幣可獲高報酬及利率。

不過，法官認定彭偉華在台吸金總額，不能全算在林飛宏3人身上，經細算後，認定林男僅吸金6,197萬餘元（1,683萬港元）、王男吸金2,730萬餘元 （741萬港元），各獲利57萬餘元（15萬港元）及31萬餘元（8.4萬港元），而林女僅領固定薪水18萬元（4.9萬港元）。3人獲利非鉅，事後亦還錢給部份投資者，有些投資者出庭表明「投資有賺有賠」、不再追究林男3人，北院據此輕判林男2年半徒刑、林女、王男各判刑2年。

公開資料顯示， 彭偉華1989年畢業於香港演藝學院戲劇系，曾在香港電視圈發展，到台灣後，1993年演出中視連續劇《戲說慈禧》中小安子一角，獲得金鐘獎最佳男配角。他曾聲稱，當年與郭富城一起到台灣出唱片，在唱片市場低谷時開始演戲，又與台灣綜藝知名節目主持吳宗憲一起做過主持。隨後，他又重回香港當購物頻道主持，其間又被某產品公司看中，當上公司香港地區的CEO。自2015年，彭偉華傳出涉案後，便再沒有他的公開消息。

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