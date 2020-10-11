俄網紅攞到工作證大叫「我愛中國」 舔共舔到網民都頂唔順

「舔共」舔到連中國人也受不了？來自俄羅斯的知名網紅「伏拉夫」，日前在Twitter及微博發放影片，興奮地宣佈自己終於取得中國的工作證，下一步就是要得到中國的「綠卡」（外國人永久居留身份證）。影片中，他用激動不已的嗓音，強調中國綠卡很難得到，自己真的很想取得，並表示一定會更努力作出貢獻定居中國，影片配上氣勢磅礡的中國風音樂。不過，內地網民卻絲毫不買賬。

不少內地網民留言怒轟：「讓你拿到綠卡是中國的不幸」、「中國到底做錯了甚麼」、「滾滾滾」、「反省反省吧，一天到晚拉着臉尬演有意思嗎」、「中國現在對外國人永居移民的政策是甚麼樣的？這種人是國家需要引進的高端人才嗎」。也有網民發現他竟是使用iPhone發文，直呼「華為都不用，你就想入中國籍」、「你的華為呢」。

據了解，伏拉夫自2012年高中畢業後，就前往北京語言大學留學，目前住在浙江杭州市。他在抖音以及微博發放的短片吸引大量內地網民關注，特點是常在影片中不斷高喊「我愛中國」、「我們中國真是太厲害了」、「厲害了，我的中國」。但因為他太過造作，被內地網民嘲諷是「財富密碼」、「甲亢（甲狀腺功能亢進）發作」，這次拿到工作證再度引發中國網絡熱議。

Twitter/ 新浪微博

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