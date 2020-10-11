浙江村主任兒醉酒追毆演員 劇團成員道具還擊

浙江麗水日前發生一宗醉漢衝上戲台追打演員，導致雙方互毆事件。涉事男子已被警方以涉嫌尋釁滋事被刑拘。

事件發生於上周五（9日）晚上約9時，浙江麗水蓮都區老竹鎮正在上演婺劇，演出三、四場戲後，一名醉酒男子走到後台，與一名花旦發生口角，男子隨即衝上戲台，追打正在演出的演員。

網上流傳的短片顯示，一名穿藍色外套、身形高大肥胖男子，在台上不斷追打穿上傳統戲服的演員或其他上台制止的便服人員，其間有劇團成員拿起演出的棍棒道具還擊，場面混亂。

警方接報到場後，將涉及互毆的數人帶回派出所調查。至周日（11日）麗水市公安局蓮都區官方微博@平安蓮都通報，經調查，33歲疑犯肖某某飲酒後到婺劇團後台挑釁劇團人員，並隨意毆打他人，令場面混亂，導致多人受傷，物品損毀。已於上周六（10日）以涉嫌尋釁滋事罪刑事被拘留。案件仍在調查當中。

據內媒報道，肖姓疑犯為鄰村曳嶺腳村村主任的兒子，其父向記者承認與疑犯關係，指兒子愛喝酒、脾氣暴躁，「不管也管不到他」。

婺（粵音：務）劇為浙江省流行於金華及周邊地區的傳統戲曲劇種，是融合了高腔、崑腔、亂彈、徽調、灘簧和天津時調等的多聲腔劇種。

麗水在線／《北京日報》／鳳凰網

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