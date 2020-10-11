天下圍中｜印媒鼓吹印台合作抗華 AIT主席賀「雙十」續推對台軍售

中國駐印度大使館向印度媒體發信施壓要遵守「一中原則」，並「指導」在報道台灣和雙十慶典時應如何措辭。印媒「News 21」準備刊登一系列印台關係專題報道，今日第一篇引述專家建議，台灣與印度應緊密團結在一起，以確保共同發展和安全和平。

News 21專題報道指出，受訪的外交政策專家和學者都建議，印度與台灣應加強關係，「敵人的敵人就是我的朋友」，新德里當局應接受台灣作為一個有自主主權的政治實體，深化人與人的關係，促進兩國間更緊密關係。

台智庫建議印度鬆綁部長級訪問

台灣智庫「遠景基金會」執行長賴怡忠接受News 21訪問時稱，印台關係需要超越中國因素，從民進黨的第一任政府以來，台灣一直視印度為經濟增長的下一個機遇，及亞洲的戰略夥伴，但印度外交政策的制定機構卻「相當保留的回應了此一要求」，這個機構只把台灣看作是印中關係的麻煩（liability）。

賴怡忠認為，印度與台灣需要擺脫這種心理障礙，才能推動新德里與台北的關係。由於印度外交政策制定機構不允許部長級官員訪台，無論是中央政府首長還是一級地方政府首長；這對台商來說，意味着無法獲得中央和地方政府吸引台灣投資的承諾，建議首先應鬆綁台印部長級官員和國會層級訪問的限制來取得進展。

印度智庫：台印安全合作有潛力

印度智庫「中國分析及策略中心」研究員夏海娜（Namrata Hasija）則表示，印台的關係具備極大潛力，但在中國因素影響下，印台間的交流僅限於經貿、文化方面；相較之下，安全合作和軍事交流則保持低調和緩慢的發展。

夏海娜認為，以目前的狀態，印度不願與中國對抗，也決定不屈服於北京。如果中印發生衝突，印度首先尋求美國、日本及俄羅斯等國家幫助，而不是台灣。她又指，儘管印度與美、日等國家的關係日益加強，但印度不會與這些國家簽署《安保協定》，更遑論與台灣建立安全聯盟了。

夏海娜強調，雖然台灣在軍事戰略方面的影響力與價值對印度來說不如其他國家，但台灣在平衡中國方面具有獨特作用。為增加台印安全合作的潛力，必須向印度明確化這種合作的具體利益和價值；但如果中印發生衝突，因印度需要美國領導的同盟支持，台灣可能在這樣的架構下提供幫助，且擴大與印度合作。

印度退役海軍司令：台灣科技有助構建海上力量

印度退役海軍司令、普恩（Pune）海洋研究中心主任達斯（Arnab Das）認為，台灣是印度的重要海上夥伴，可為印度保障印度洋地區這個後院邁出重要步伐。在印度洋地區及印太戰略架構的背景下，台灣因擁有高端電子與數據科學的能力，可成為印度在開發有效水下領域覺知（Underwater Domain Awareness）架構時的非常關鍵合作夥伴。

AIT主席賀雙十：美國持續助台提升國防能力

受疫情影響，駐美代表處今年取消雙十晚會，改邀美國政要錄製短片慶祝。美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）在影片中表示，今年見證美台關係深度，美方將持續推動雙邊關係並助台灣提升國防力量。

莫健表示，2020年在許多面向都是充滿挑戰的一年，美台共同面對全球性疫情，一同哀悼台灣民主之父、美台良好友誼重要推手李登輝的離世，但同時也見證雙邊關係的韌性與深度。

在中國頻頻軍事恫嚇台灣之際，莫健指出，對台海穩定的威脅，反而強化美台在安全議題上的合作，這不僅涉及重要軍售，也包括協助台灣國防打造更有效的嚇阻能力。

展望未來，莫健表示，美國將與台灣合作增進雙邊人民連結，也會支持台灣自我防衞的能力。他並強調：「我們將彰顯台灣對國際社會的正面經濟、文化與醫療貢獻，也將推崇台灣為代議民主、美台共享價值與利益的典範。」

中央社

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