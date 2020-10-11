迎習近平南下｜深圳5年改革方案 增經濟自主權強化作為大灣區核心引擎功能

中國政府傳聞將大肆慶祝深圳經濟特區建立40周年，國家主席習近平更會南下，主持有關慶典。中共當局疑為習近平南下做勢，並展現他超越多位前任國家領導人的功績，特別在今日經由官媒新華社公佈，深圳作為全國示範區的綜合改革5年方案。當中除提到推動更高水平的深港合作外，還賦予深圳更多自主權，包括下放農地轉為建設用地的審批權力，又支持在資本市場建設上先行先試；推進創業板改革並試點註冊制，試點創新企業境內發行股票或存托憑證（CDR）等，目的是要增強深圳在大灣區中核心引擎功能。

深化土地管理制度 下放轉變農用地審批權

該案方案全稱為《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，由中共中央辦公廳與國務院辦公廳印發。訪方案的具體措施，包括支持深圳在土地管理制度上深化探索，如將國務院可以授權的永久基本農田以外的農用地，轉為建設用地的審批事項委託深圳市政府負責；支持在符合國土空間規劃要求的前提下，推進二、三產業混合用地。方案又稱，要深化深汕特別合作區等區域農村土地制度改革。支持依託公共資源交易平台建設自然資源資產交易市場，完善一、二級市場聯動的土地市場服務監管體系。試點實行土地二級市場預告登記轉讓制度。

推動資本市場建設 創新企業境內發行股票

方案指出，支持深圳在資本市場建設上先行先試。推進創業板改革並試點註冊制，試點創新企業境內發行股票或存託憑證（CDR）。建立新三板掛牌公司轉板上市機制。優化私募基金市場准入環境。探索優化創業投資企業市場准入和發展環境。依法依規開展基礎設施領域不動產投資信托基金試點。在中國人民銀行數碼貨幣研究所深圳下屬機構的基礎上成立金融科技創新平台。支持開展數碼人民幣內部封閉試點測試，推動數碼人民幣的研發應用和國際合作。

另外，中央支持建設粵港澳大灣區數據平台，研究論證設立數據交易市場或依託現有交易場所開展數據交易；開展數據生產要素統計核算試點。

深圳放寬能源、電訊、公用事業市場准入

就進一步完善公平開放的市場環境方面，方案提出，要在全國統一的市場准入負面清單基礎上，制訂深圳放寬市場准入特別措施清單，放寬能源、電訊、公用事業、交通運輸、教育等領域市場准入；進一步放寬前沿技術領域的外商投資准入限制；完善經營郵政通訊業務審批機制；推進破產制度和機制的綜合配套改革，試行破產重整制度，完善自然人破產制度。

優化外國人來華工作和居留許可審批

至於建立具有國際競爭力的引才用才制度方面，方案表示，要按程序賦予深圳外國高端人才確認函權限，探索優化外國人來華工作許可和工作類居留許可審批流程。支持探索制訂外籍「高精尖缺」人才認定標準，爲符合條件的外籍人員辦理R字簽證和提供出入境便利。爲符合條件的外籍高層次人才申請永久居留提供便利。支持探索建立高度便利化的境外專業人才執業制度，放寬境外人員（不包括醫療衞生人員）參加各類職業資格考試的限制。

至於完善民生服務供給體制方面，方案提出，創新醫療服務體系、探索擴大辦學自主權、優化社會保障機制，以及完善文化體育運營管理體制。

賦予深圳更多自主權 增強在大灣區中核心引擎功能

方案並且要求，賦予深圳在重點領域和關鍵環節改革上更多自主權，推進改革開放，構建高質量發展體制機制，推進治理體系和治理能力現代化，加快形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，推動更高水平深港合作，增強在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能。

方案提出的主要目標，是在2020年，制訂實施首批綜合授權事項清單，到2022年，各方面制度建設取得重要進展，形成一批可複製、可推廣的重大制度成果，試點取得階段性成效。至2025年，重要領域和關鍵環節改革取得標誌性成果，基本完成試點改革任務，爲全國制度建設作出重要示範。

據悉，中共中央辦公廳與國務院辦公廳今次印發有關方案，主要是要落實去年8月，有關支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見，當日提出到2025年，深圳經濟實力、發展質量躋身全球城市前列，研發投入強度、產業創新能力世界一流，文化軟實力大幅提升，公共服務水平和生態環境質量達到國際先進水平，建成現代化國際化創新型城市。到2035年，深圳高質量發展成為全國典範，城市綜合經濟競爭力世界領先，建成具有全球影響力的創新創業創意之都，成為中國建設社會主義現代化強國的城市範例。到本世紀中葉，深圳以更加昂揚的姿態屹立於世界先進城市之林，成為競爭力、創新力、影響力卓著的全球標杆城市。

新華社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！