台灣十大滷肉飯 蔡英文曾造訪其中一間

台灣美食多到令人花眼繚亂，尤其銅板美食滷肉飯十步一間。每年當地都會選出最強滷肉飯。台中周六（10日）舉行2020台灣滷肉飯節，今年全台有156間滷肉飯店入選，經評審團評比後，推薦其中10間作為十全十美滷肉飯，當選十強遍及全台南北。解封開關，遙遙無期，暫時只能用想像力代替味蕾試味吧。

台灣十大滷肉飯

●金峰魯肉飯：堪稱全台五大必吃滷肉飯之一，台北南門市場超人氣平民美食；屬於偏鹹味的滷肉飯。

得獎作品：金峰魯肉飯

●廣澤擔仔麵：位於台北士林，招牌滷肉飯滷肉肥瘦適宜，再配上一點的黃色醃瓜，去油解膩。有食客形容其滷肉汁根本就是白飯殺手！

得獎作品：招牌滷肉飯

●桃源號：位於桃園南平路，超過80年歷史；研究出7瘦3肥完美比例，並堅持用豬下巴肉，每天新鮮現炒，噴香爽口、不油不膩。

得獎作品：夭瘦滷肉飯

●老五鹹粥：位於新竹，波霸滷肉飯是其招牌，滷肉飯加蛋很誘人，在荷包蛋下面還有酸菜、香菜，及以肥肉居多的滷肉汁。

得獎作品：波霸滷肉飯

●玉堂春魯肉飯：位於台中，魯肉醬色不會太過，有加入油蔥、帶點南部口味微甜的醬香，軟滑豐腴的肥肉香而不膩，醬汁濃厚。

得獎作品：關山米滷肉飯

●魯香香黃金樂排專賣店：位於雲林，先將三層肉下鍋油炸，再逼出多餘油脂，後切成細條狀進鍋滷製，鍋中煮出膠質，讓滷肉香氣濃郁但沒有油膩感。

得獎作品：松阪豬滷肉飯

●家香味食堂：台北萬華巷弄美食，有30年歷史，必點滷肉飯，蔡英文總統曾經造訪《家香味食堂》的親筆簽名。

得獎作品：拿鐵滷肉飯

●玖牛餓虎和牛滷肉飯專賣店：位於台北，最招牌的就是知名的和牛滷肉飯，由於每日限量100碗，價錢親民，顛覆大家對庶民小吃的想像。

得獎作品：招牌餓虎和牛滷肉飯

●響燒肉冷藏牛肉燒烤專賣店：位於新竹，招牌菜是烤肉，以貴價和牛做材料，烹煮成獨樹一幟的和牛滷肉飯

得獎作品：老傑森和牛滷肉飯

●所長茶葉蛋：位於台南，主打茶葉蛋，是唯一一款不含肉類的「素食滷肉飯」。

得獎作品：素椒香肉燥飯（素）

綜合報道

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