央視女主持李紅一句「求和」搞禍海峽論壇 神隱1個月終現身

央視女主持李紅早前一句「求和」，導致國民黨前副主席王金平赴大陸參加海峽論壇破局收場，一度有傳她因此遭封殺。不過有內媒發現，李紅時隔一個月，於昨晚重新回到原先一直主播的節目上，似有現身闢謠的用意。

據網易自媒體「網易號」報道，李紅自2003年進入央視以來，便成為《海峽兩岸》的當家主播，甚至成為這個節目的生招牌。

報道謂，李紅早前在社交平台發放了一則短片，表達了個人對節目中部份爭議的意見，雖說李紅的說法獲得很多人認可，也遭到部份觀眾不滿，認為李紅作為一個主持人不應發表這些言論，應謹言慎行，一時間惹得議論紛紛。隨後有觀眾發現，李紅似乎已有一個月沒有現身節目。

報道所指的，正是李紅早前於「央視頻」發放一則以「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」為標題的影片，事後被指是嘲諷台灣在野黨國民黨參與海峽論壇，是向大陸「求和」，觸發台灣輿論強烈反彈，最後導致國民黨前副主席王金平赴大陸參加海峽論壇破局收場。當時，有傳言指，「求和說」必須有人要負責，李紅與節目製作人可能要受到處分。

不過，報道稱，昨晚有多名網民發文表示，李紅時隔一個月重新回到節目，因此他們認為李紅早前的發言並沒有錯，否則不會讓李紅再出現在鏡頭前。

網易

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