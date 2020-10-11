食物中毒｜食材放雪櫃一年黃麴霉素超標 黑龍江家庭至少7死

黑龍江雞西市雞東縣日前發生一宗集體食物中毒並致死案件，一家九口中至少七人死亡，另外二人仍在搶救。涉事家庭共同食用自製的「酸湯子」而出事，據指「酸湯子」食材已放在雪櫃冷藏長達一年，黃麴霉素嚴重超標，引發集體食物中毒。

事發於本月5日，當地某社區居民王某及其親人共九人在家用餐，其間他們共同食用自製的「酸湯子」。「酸湯子」又稱湯子，流行於東北地區遼寧東部、吉林東南部及黑龍江東部一帶，是用粟米水磨發酵後製作而成的麵條。

經當地公安機關刑事技術部門現場提取物檢測，「酸湯子」未被查出有氰化物、毒鼠強等有毒物質，故排除人為投毒的可能。經醫院化驗檢測後，發現「酸湯子」中的黃麴霉素嚴重超標，初步判定為黃麴霉素中毒，當局更發現製作「酸湯子」的食材被放在雪櫃長達一年，懷疑因此引起食物中毒。

黃麴霉素（aflatoxin）早於1993年被世衞的癌症研究機構劃為1類致癌物，是一種有強烈生物毒性的化合物，常由黃麴霉及寄生麴霉等另外幾種霉菌在霉變的穀物中產生，是目前為止最強的致癌物質。

央視／財新網

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