武漢肺炎肆虐全球，被指與中國人吃野味息息相關。繼禁食野味後，內地再度出手打擊「野味養殖圈」，國家林草局發通知，竹鼠、果子狸等45種野生動物今年底前停止養殖；刺猬、豚鼠等19種野生動物可養殖卻禁止食用，此次通知攸關600萬養殖戶的生計。有輿論認為，政府要打擊的是非法捕獵，不是合法養殖，一刀切政策只會造成無數養殖戶失業。

國家林業和草原局近日在官網發佈《關於規範禁食野生動物分類管理範圍的通知》（簡稱《通知》），主要規範內地人為飼養的野生動物，並對64種養殖而禁食的野生動物納入分類管理，指導養殖戶轉產轉型。通知列出兩種類別，第一類涵蓋竹鼠、果子狸、豪豬、灰雁等45種野生動物，通知指明要引導養殖戶在今年12月底前停止養殖，但如果目的是用於科學研究，政府能「網開一面」，不過要經過嚴格手續，意味審批過程絕不容易。第二類是「規範管理允許養殖禁食野生動物」，對刺猬、豚鼠、海狸鼠、藍孔雀等19種野生動物，同樣規定禁止食用，但「允許用於藥用、展示、科研等非食用性目的的養殖」，通知又要求主管部門強化監督，嚴格落實防疫檢疫要求。

網民：難改食野味陋習

值得注意的是，這是自今年2月份全國人大推出禁食野生動物相關決定以來，國家部門首次定出禁養的野生動物物種範圍。全國人大當時頒佈的決定要求，禁食所有陸生野生動物，但保留可食用動物的「白名單」，此次禁食令是「黑名單」。事實上，有關通知引發不少回響，有網民認為，政府禁止養殖野生動物難以打擊中國人吃野味的醜陋習慣：「停止養殖後，那想吃的人不就要找野生的吃了嗎？養殖沒了，打獵偷獵不就多了？」也有人認為，竹鼠等部份被禁養殖的動物，具經濟價值，政府一刀切政策，只會造成無數養殖戶失業。《中國消費者報》則引述專家稱，對於第二類准養殖的野生動物，相關部門要慎防有人借藥用、展示等名義，卻用於食用行為，堵塞「洗白」漏洞。

提到竹鼠，內地早於上世紀80年代已開始進行人工繁殖，前年爆出金句「這隻竹鼠中暑了，今天把它吃掉」，以「吃竹鼠的100種理由」而爆紅的視頻博主「華農兄弟」 （原名劉蘇良），是人工養殖野生動物的典型代表。

一場瘟疫之後，經營八年的竹鼠生意劃上句號，竹鼠宣佈禁售時，劉蘇良大概養了一千多隻竹鼠，為配合政府要求，早已全部放歸大自然。根據上傳記錄顯示，昨日距劉上次上傳竹鼠影片已過去265天。現在，他依然不時上傳影片，內容變成摘果實、抓魚煮菜的山林生活。在上月告別竹鼠的影片中，劉正在拆除養殖隔間，他對着鏡頭說：「要拆掉了，以後也沒用了。」他在微博留言：「一切都會好起來的」，字裏行間充滿欷歔。

每日經濟新聞