美大學孔子學院中國職員 遭FIB搜查寓所後離奇暴斃

美國媒體昨天報道，美國密蘇里州一所大學的孔子學院中國職員，6日被警方和聯邦調查局（FBI）搜尋住所後，傳出死訊。

根據美國《聖路易郵報》（St Louis Post Dispatch）報道，韋伯斯特大學（Webster University）孔子學院中方代表劉強（Qiang David Liu）於周二（6日），被警方與FBI搜查其住所後離奇死亡。

報道指，該校發言人洛克威爾周五在一份電子郵件中表示，校方於周三（7日）從警方處得知劉的死訊，但報道並未提及劉強的死因。自2019年1月以來，劉強一直擔任北京語言大學在該孔子學院的代表。《聖路易郵報》稱，北京語言大學的管理人員並未立即回覆，有關查詢劉強死亡的電郵。

根據韋伯斯特大學孔子學院官網介紹，該孔子學院由韋伯斯特大學與北京語言大學合作創建。

另據《韋伯斯特大學日報》（Webster Journal）今日報道，韋伯斯特大學領導層已就劉強去世發出聲明，提到校方將進行調查，以確定是否有任何證據證明，與此事件有關的學校社區成員受到傷害。學校對劉強去世的消息感到難過。

《聖路易郵報》/ 《韋伯斯特大學日報》

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