聲稱經審核　翻牆瀏覽器速下架

中國網絡防火牆固若金湯，網民要「翻牆」才能瀏覽境外網站，內地有科技公司推出一款號稱經政府審核、可直接翻牆的瀏覽器Tuber。但有用戶發現，使用Tuber登入外國網站，其實仍受到政府部門審查。而這款既受期待、也受爭議的應用程式上架不到一天，昨日已被下架。

無法搜尋「六四」「習近平」

Tuber聲稱通過官方審核，獲上線經營許可，內地用戶可透過該APP登入境外網站，包括Google、YouTube、Twitter、Facebook、Instagram及Netflix等，只有Android版本，用戶原先可在華為、小米、騰訊應用商店和Tuber官網下載，使用前要進行手機實名認證，即使如此，內地網民反應仍正面：「國內自媒體新紀元要開啟了」。截至昨午，Tuber在小米應用商店下載量達560萬次。

不過，用戶也有嚴格規則，一旦主動瀏覽傳播違反《七條底線》和《九不准》的內容，將會無條件封停賬號，同時違法行為和訪問記錄會被轉交到有關部門備查。有內地網民則指，在Tuber輸入「六四」、「習近平」、「反送中」等關鍵詞，仍無法顯示。中國互聯網絡信息中心上月報告顯示，全國約9.40億名網民，逾一億網民曾使用VPN翻牆瀏覽外國網站。

美國之音