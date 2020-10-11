億萬富豪帶懷孕女友偷渡台灣 助警破獲人蛇集團 不起訴判遞解出境

大陸吉林文投集團負責人張子毅，去年因涉嫌吸金逾億元人民幣，和懷孕女友一起，帶着大批黃金、名貴字畫偷渡到台，先後入住台北文華東方酒店、W酒店等五星級酒店。台警扣查大批財物，張事後承認非法入境，並供出偷渡路線，協助刑事局破獲人蛇集團，檢察官近日決定不作起訴，將二人遞解出境。

現年44歲的張子毅於2012年創辦吉林文投集團，個人持股達95%。集團號稱資產規模達15億元人民幣（約17億港元），隔年集團成立吉林省文化產業投資基金，以投資藝術品買賣、以及出售理財商品等名義，對外集資，到2019年2月間，吉林省公安發佈指張子毅涉嫌「非法吸收公眾存款罪」，但張子毅已「人間消失」。

原來張子毅在風光之時，多次赴台，由鍾姓台籍導遊帶他到處玩耍，因此一出事就想到潛逃台灣。去年2月底，他與懷孕6個半月大的女友從福建寧德市搭船，偷渡到基隆港上岸後，由鍾男協助從3月1日起，先後入住多間星級酒店。

刑事局四隊二透過海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議渠道，得知竟然有偷渡犯高調入住酒店，經報請檢察官後，去年3月15日到台北W酒店拘捕張子毅與李姓女子，當場還查扣港元、歐元等現鈔，合計約5,000萬元新台幣（約1,352萬港元），另有多幅清朝皇帝文物及大批金條。

張子毅落網後承認喜歡台灣環境，所以偷渡台灣，並供出自己的偷渡路線，讓刑事局得以循線在去年6月間，破獲專門安排越南人偷渡赴台的人蛇集團。

台北地檢署考慮到張與女友二人在台沒有前科，認罪態度良好，決定不作起訴，由警方將2人遞解出境，至於協助安排住宿的鍾姓共犯則已潛逃往大陸，遭台警通緝中。

台灣東森新聞雲

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