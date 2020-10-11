一帶一路｜吉爾吉斯「變天」 中吉烏鐵路恐爛尾

中國的「全面戰略夥伴」吉爾吉斯近日政局動盪，在選舉後連日爆發的大規模抗議示威活動和騷亂的衝擊下，吉爾吉斯總理博羅諾夫（Kubatbek Boronov）和議長茹馬別科夫（Dastan Jumabekov）雙雙請辭。究竟，「一帶一路」的重要出口之一是否可能遇阻？中吉烏鐵路會否爛尾？

面對越來越大的壓力，吉爾吉斯中央選舉委員會宣佈，10月初舉行的議會選舉結果無效，兩周內確定重新選舉的日期。武漢肺炎疫情也導致吉爾吉斯陷入政治混亂的一個意外因素。

隨後，吉爾吉斯首都比什凱克爆發約5,000人參與的大規模抗議活動，另外兩個城市也爆發規模相對小一些的抗議活動，要求總統下台。雖然警察到場鎮壓，抗議者在前總統阿坦巴耶夫的兒子卡迪爾帶領下成功衝入總統府暨議會大樓，並佔領國家安全委員會辦公大樓。

抗議者釋放被控貪污罪判處11年監禁、依然在押的前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）等其他政府前官員。7年前的一次反對派抗議中因被控綁架一名地區州長、被判11年徒刑的扎帕羅夫等政治犯也被釋放。

吉爾吉斯官方稱，抗議活動造成1人死亡、686人受傷。選舉機構宣佈周日議會選舉結果無效。

總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）仍大權在握，他6日向全國發表講話，指出一些政治力量試圖非法奪權。但他表示，下達了不准開火和不准流血的命令。他對英國廣播公司（BBC）表示，也凖備交權，但沒有說明將權力交給誰。

吉爾吉斯東邊就是中國新疆，北邊與哈薩克接壤，西邊則為烏茲別克，西南為塔吉克。該國是吉爾吉斯歐亞經濟聯盟和集體安全條約組織成員國；同時也是上海合作組織成員國，伊斯蘭合作組織、突厥語國家合作委員會，以及突厥文化國際組織成員國。

吉爾吉斯既與俄羅斯有密切關係，同時也與美國關係良好，首都比什凱克近郊即有馬納斯美國空軍基地。

自古以來，中國和吉爾吉斯長期有密切的政治、經濟聯繫。有研究稱，中國唐代詩人李白就出生在吉爾吉斯碎葉城。現在，中國是吉爾吉斯第一大貿易夥伴和第一大投資來源國。吉爾吉斯是最早支持並積極參與中國「一帶一路」建設的國家之一。

中國領導人習近平去年還去吉爾吉斯訪問、出席上合組織峯會。早在1997年，中國就提出推動「一帶一路」的重要項目之一中吉烏鐵路，中吉烏三國就此簽署備忘錄：它將成為中國到歐洲、中東的最短貨運路線，對改善地處中亞內陸的吉爾吉斯戰略地位也有重要意義。不過，因為吉爾吉斯國內政局變化，前任政府的支持總受到後任政府的反對，再加上其他因素，這個項目也一拖再拖。

中國學者分析指，吉爾吉斯內部的動盪局勢常被極端分離勢力利用，中方也擔心該國內亂影響到新疆穩定。就吉爾吉斯本月最近一次內亂，中國外交部發言人華春瑩回應指：「中方對吉爾吉斯當前局勢高度關注。作為友好鄰邦和全面戰略夥伴，中方真誠希望吉各方通過對話和協商依法妥善解決問題，推動吉局勢盡快實現穩定。」

BBC中文網

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