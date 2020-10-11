印民眾華使館外慶雙十　剃京眼眉

中印兩國因邊境衝突交惡，間接推動台印走近，印度民眾及政治人物在社交網站張貼中華民國國旗等方式慶祝雙十慶典。當地記者更發現，中國大使館所在的使館區，貼着許多祝賀中華民國「國慶日快樂」的海報。另外，台灣10個邦交國代表昨向聯合國秘書長古特雷斯遞交聯署信，為台灣被排除聯合國外抱不平。

印度反中聲浪高漲，近日多間印度媒體因刊登雙十國慶廣告，及製作國慶專題介紹台灣，導致中國駐印度大使館發函，要求印媒遵守「一個中國」原則，不能稱台灣為國家，措辭引起印度媒體記者和民間反彈。民眾在社群媒體上張貼中華民國國旗慶祝雙十。印度獨立記者考爾（Aditya Raj Kaul）更在Twitter上傳影片及照片，表示在中國駐新德里大使館外的燈柱和樹上，掛着祝賀中華民國國慶日快樂的海報，並印着青天白日滿地紅的中華民國國旗。考爾還說，這對中國來說非常「難堪」。

據中央社報道指，印度媒體自武漢肺炎疫情爆發後，陸續報道台灣成功的抗疫經驗，有更多媒體在中印衝突後，製作專題介紹台灣及長期遭大陸壓迫的狀況，讓更多印度民眾認識台灣。

台關島辦事處重開

另外，台灣在2017年因外交預算及人力因素關閉關島辦事處，由駐帛琉大使館兼轄關島。辦事處在昨天揭牌重開。關島副總督德諾里歐表示，未來辦事處或許能成為領事館。

中央社