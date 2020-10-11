國安指拍攝武警集結助「港獨」反送中 台商李孟居被電視認罪

（新增：內容）央視今（11日）晚於新聞聯播中猛烈批評台灣總統蔡英文勾結外部反華力量，推動一系列針對大陸的間諜活動，不斷挑戰一個中國底線。報道接着公佈國安機關近日針對「台獨」勢力在大陸地區內活動，破獲數百宗涉及間諜的案件。央視並以專題報道形式，介紹案件詳情，包括協助「港獨」在去年暴力示威、在深圳偷拍部隊集結情況，以及挑撥中國與其他國家外交關係等。

報道指，近年「台獨」勢力為抗拒祖國統一，在境內外頻繁串聯反華勢力，在大陸地區進行間諜活動。國家安全機關為打擊「台獨」的囂張氣焰，於近期展開「迅雷-2020」專項行動，破獲一系列涉嫌資助「港獨」、刺探情報、挑撥中國與其他國家外交關係等行為的案件。

專題報道指，去年香港持續數月的暴力示威中，「台獨」勢力不時顯現，去年9月，國台辦發言人透露，台灣人李孟居因涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動被依法審查，遭境外反華媒體炒作為「失聯」、「送中」。

央視節目稱，李孟居除了商人身份，還是「台獨」組織「台灣聯合國協進會（下稱協進會）」的理事，於去年8月赴香港執行所謂「反送中加油」行動，並到深圳打探部隊集結情況，拍攝偷拍16段影片及48張照片，向「台獨」組織發送報告。廣東省國家安全廳指出，李孟居的行為並非個案，是「台獨」勢力干預香港事務的典型案例。

節目又指，2019年8月底，李孟居於深圳出境時被深圳市國家安全局依法審查。1972年出生的李孟居是台灣新竹人，案發前任台灣信達光電科技有限公司法人、台灣屏東縣枋寮鄉鄉鎮顧問。但他還有其他身份，即協進會理事。根據公開報道，該組織多年來持續竄訪世界各地，在國際場合鼓譟「台灣加入聯合國」、「台灣加入世衞組織」，並與境外反華政客串聯。

央視節目稱李孟居是「別有用心的商人」，主持人拿着一份「台灣撐香港民主」的傳單，據稱是當時李孟居在香港要派的傳單，李孟居成為「被認罪」的主角。他面對鏡頭描述當時從香港到深圳的情況，節目旁白解說稱，李孟居認為發送支持香港的傳單可以討好蔡英文政府。對於李孟居當時到香港的情境，還用模糊面目的方式，找演員模擬拍攝進入旅館、拿手機拍攝解放軍操練等動作，「案件重演」當時情況。

節目指，李孟居拍攝的內容，足以估算出武警人員裝備情況，以及作戰的意圖和規模，「為境外刺探秘密」，已威脅到「國家安全」，鏡頭前李孟居還表示「我覺得很抱歉」、「對祖國或國家或許有些傷害」。

時事評論員劉銳紹接受《蘋果》查詢時認為，大陸國家安全機關逮捕多名台灣間諜及運用人員的行動，與北京近日不斷製造台獨和港獨合流的假象做法一致，相信除了希望藉此在國內製造輿論，令國內人民和單位加倍提防外國滲透外，亦與中國國家主席習近平即將訪問深圳有關，希望藉此向外界產生震懾作用，「唔想大家喺習近平訪問深圳期間搞搞震」。

綜合報道

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