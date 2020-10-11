河南村民被打斷7條肋骨 鄉官被爆多次帶頭拆民房

河南虞城縣村民刁建立前日發出求助信，指上月遭一班人強拆房子，又對他拳打腳踢，造成7根肋骨骨折。當他前往派出所報警之際，家人稱他的房子被挖掘機推平，而帶人衝入其家門的就是虞城縣城郊鄉主任科員劉長征。

虞城縣城郊鄉派出所回應稱，已為刁建立被打傷一事立案，現處於法醫鑑定階段，但更多細節不方便透露」。「虞城發佈」官方微信公眾號昨（10日）發通告指，縣委、縣政府高度重視，連夜成立領導組，迅速開展工作，並督導有關部門依法依規調查處理，調查結果將及時向社會公開。

41歲的刁建立憶述，9月24日早上6時許剛起床，正在做家務，就聽到門外有喇叭的聲音。他看到，一位身穿藍色制服男子一聲令下，沒有出示任何證件和文件，幾十人強行破門，一擁而上。

刁建立急忙跑上2樓躲避，透過窗戶向外觀望，看見幾個人穿着制服站在院子內，其中一人拿喇叭呼喝：「將他架（抬）下去。」隨後，短短幾十秒時間，多名男子上樓對刁拳打腳踢。刁建立被打傷後，被抬下樓扔在離房子幾十米的地方。上午8時左右，一群人離開後，刁自行到派出所報案。與此同時，他接到家屬電話通知，房屋被人用挖機推平，部份家具被埋。事後，他才知道，拿喇叭的是分管土地城建的虞城縣城郊鄉主任科員劉長征，「我和他從未見過，也不認識。」

刁建立的弟弟刁勝杰說：「自家房屋經過政府評定合法，由於歷史遺留問題，集體建設用地不像國有建設用地手續那麼完備，因此沒有產權證明，但符合一戶一宅政策。」刁建立認為，虞城縣城郊鄉主任科員劉長征等人涉嫌私闖民宅、故意傷害、故意毀壞公私財物等行為，應被追究刑事責任。

早在去年底，在距離周莊村2公里的孫門樓村，村民孫先生的住宅也遭到劉長征等幹部2次強拆。據孫先生透露，強拆住宅的事情，在虞城縣城郊鄉曾多次發生。

據虞城縣人民政府文件豫政（2019）32號《虞城縣人民政府關於對城郊鄉孫門樓村委會大宋莊自然村棚戶區改造項目實施房屋及土地徵收的決定》中第七條規定，任何單位和個人不得採取暴力、威脅或者違反規定中斷供電、供水和道路通行等非法方式迫使被徵收人搬遷。

孫先生認為，城郊鄉政府和孫門樓村委會相關幹部2次非法強拆，與該規定中的條款相衝突，村幹部無視相關規定，給村民造成嚴重的損失。

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