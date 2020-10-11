雙十慶典丨自助餐變集體搶食 消費者嬲爆退錢走人

台灣舉行雙十慶典，大批民眾昨日南下台南觀看煙花匯演，附近餐廳為做生意，更推出不同的任食套餐，讓民眾邊吃邊看煙花。可是，當地卻有餐廳被指安排不當，不單止侍應態度差，要顧客自行搬枱櫈，而且食物更被人搶光，「根本沒食物可吃」，有顧客氣得當場要求退款走人。

涉事的是台南市南區的黃金海岸方舟餐廳，昨日他們推出一人只要500元新台幣（約135港元）的「全豬海陸烤肉吃到飽、飲料暢飲」套餐，賣點除了吃到飽以外，還可以在3樓露天觀看煙花。

雖然餐廳限制200人，而且用手環將顧客分到到不同樓層用餐，可是有消費者投訴，未到用餐時間，所有座位均已坐滿，遲來的顧客要自行搬桌椅，而在食物枱前已站滿顧客等候，食物一捧出來就被人搶光，供餐區空空如也，讓消費者大吃一驚。

當消費者詢問侍應是否都要一同去搶食物時，對方竟回應「她也沒有辦法」，讓不少消費者憤怒，當場要求退款。

餐廳的執行長則稱，他們的食物供應很足夠，之後一直都有供應，只是一開放取食時，消費者全聚在供餐區，導致整個場面有點失控，對於消費者的不滿除退款，也會檢討改善。

台南市主任消保官馮祺雯表示，如果餐廳提供食物與服務未如預購時所述，已涉及履約不完全，消費者可以要求退款或賠償因此額外支出費用，雖然業者已退款給消費者，如果消費者仍不滿意的話，可向消保官提出申訴處理。

另外，台南當局指出，昨日有50萬人湧到主要觀賞點，觀看煙花匯演，數千人徹夜整理，收集到150噸垃圾。另外，昨晚有民眾投訴，因為當局安排的撞駁車被塞在路上，大批民眾無法乘車，趕不到尾班火車。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！