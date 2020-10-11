習近平南下｜ 深圳禁飛 蓮花山封閉 大內總管丁薛祥已南下部署

今年是深圳經濟特區建立40周年，據悉官方將在前海大搞慶祝經濟特區成立40年慶典，消息指國家領導人習近平即將南下。深圳和廣東多地如臨大敵，多地公安、特警嚴陣以待，其中包括深圳、東莞、中山及汕頭等地陸續宣佈禁止民眾使用無人機。深圳蓮花山今起封閉、五星級洲际酒店亦被徵用。

雖然深圳經濟特區於8月26日才是成立40周年的正日，但按照過去十周年、二十周年和三十周年的慣例，慶祝大典都不會在正日舉行，因為遷就出席的國家領導人的行程，以往出席的則是時任中共總書記江澤民和胡錦濤。

這次在習近平南下前夕，據知中央辦公廳主任丁薛祥等人日前已南下深圳和廣東，為領導人南巡作準備。有民眾對《蘋果》表示，日前在微信見到有領導人巡視前海後即趕到現場，見到有警車停在各處路口的隱蔽處，另有十多名戴着耳機的便衣人員，戒備森嚴，他詢問一名攔住他的便衣，是否有國家領導人前來，對方回應沒有，另一名便衣則不准他拍攝，車隊離開後，他看到現場便衣喊着代號，說車隊到了甚麼地方，十分隆重。隨後有消息指，當時是正先行視察的丁薛祥。

另外，深圳和廣州多地近日有特警車出現，有廣州民眾今日（11日）對《蘋果》表示，多條街道都有特警車戒備，十分不尋常。

習近平訪粵前，廣東多地公安都已經下「禁飛令」，禁止在城市使用無人機，深圳管理部門發出通知，指從今日（11日）至周六（17日）深夜，全市所有個人及單位都不准使用如無人機等「低慢小」航空器。

東莞和中山公安局發出的「禁飛令」，提出的目的是要「維護慶祝經濟特區建立40周年活動舉辦期間周邊地區空中安全，杜絕各類違法違規飛行活動發生」，東莞的禁飛期更長，橫跨整個10月，中山的禁飛期則從昨日至本月20日。

習近平對上一次南下是2018年10月22日港珠澳大橋開通之際。習在2012年12月中共十八大後，甫上任即南下巡視廣東等地，南巡行經路線和1992年1月鄧小平南巡路線中的廣東段大致相同，由被稱為中共改革派的中央政治局委員汪洋陪同，並親訪鄧南巡時期的地方老幹部和到蓮花山向鄧小平銅像敬獻花籃，被媒體稱為「新南巡」。

資料顯示，2000年11月14日，深圳經濟特區建立20周年慶祝大會在深圳體育館隆重舉行；2010年9月6日，胡錦濤在廣東深圳出席深圳經濟特區建立30周年慶祝大會並發表重要講話；胡錦濤更單獨與香港富豪李嘉誠「誠哥」見面， 讚李對中港作出貢獻。

《蘋果》記者／新浪微博

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