網易多次播違規訊息被下令整改 新聞評論功能關閉一周

北京市互聯網信息辦公室（網信辦）表示，針對網易新聞手機App、網易新聞網，以及微信網易號的評論環節，多次傳播違法違規訊息等問題，嚴肅約談網易網負責人，責令自查自糾、全面深入整改，嚴肅處理相關責任人。同時，北京網信辦依法對網易網實施罰款等行政處罰。

網易網負責人表示，將嚴格落實相關法律法規要求，深刻吸取教訓，全面加強平台業務和人員管理，在整改期間自行暫停網易新聞App的評論功能一周，時間自昨日凌晨12時至本月17日凌晨12時。

不過，有關報道並沒交代究竟網易曾傳播甚麼違法違規訊息。有自媒體評論指：「用過網易新聞App的朋友應該都知道那是著名的噴子大本營，早就應該關停整頓了。但是，拍手稱快的同時，烏鴉有一個小小的擔心：把糞坑炸了，蒼蠅們到處亂飛怎麼辦？」

北京市網信辦有關負責人強調，網站平台應當切實履行主體責任，健全管理制度，不得為違法違規信息提供傳播平台。北京市網信辦將進一步強化日常監管，督促相關網站平台加強內部管理，依法依規開展服務，維護網絡空間。

觀察者網

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