派出所所長索賄$5,790萬保證撤案 遭免職辯稱「錢是交罰金」

湖南張家界市慈利縣公安局辦理武漢遠成共創科技有限公司（簡稱：遠成科技）涉嫌非法經營一案，時任慈利縣鯉魚橋派出所所長劉鵬、指導員涂紹吾多次向涉案公司代表稱：「只要拿錢，即可撤案」、「辦這個案子的初衷，就是要搞點錢」，還接受女性陪侍。

「開始我的初衷是搞個千把萬兩千萬就行了。」「實際上我辦這個案子的初衷就是想搞點錢的。」「所以談錢是最好擺平的，當然我的胃口也不大，是吧？」這段錄音流出後，遠成科技前法定代表人葉思表示，語音錄製於今年5月12日，地點是張家界市慈利縣鯉魚橋派出所，說話人是時任慈利縣鯉魚橋派出所所長劉鵬。

葉思指，去年7月，慈利縣派出所警察以配合調查為名，將包括她在內的公司2任法定代表人跨省抓捕，隨後一再強調要錢；而警方帶走他們的理由是公司的產品出了問題，慈利縣公安機關認定遠成科技銷售的2款產品：「4-甲基呱嗪枸櫞酸鹽」和「他達那非」是原料藥，而遠成科技僅把兩款產品當成化工原料進口和銷售，所以涉嫌非法經營罪。

葉思稱，警方開始索取5,000萬人民幣（下同；約5,790萬港元），把這個事情擺平，「我們都有錄音，後來談着談着就是3,000萬、2,700萬、變成1,000萬、800萬。他說我們這個產品在海關進來有好多筆，加起來幾千萬，然後說我們不搞多，先5,000萬。」葉思強調他們的產品都是從海關正規報關進口，並非走私入貨，所以一直都沒有妥協。「我們的上家都是因為妥協了，給錢了事了，所以作了一個不予起訴（的決定）。」

劉鵬昨晚回覆內媒記者，錄音內的「搞錢」指的是上繳違法所得的「罰金」，因為遠成科技有人多次找到他想疏通關係，他曾強調要走法律途徑，但一來二去就把對方「當成朋友看」，被對方錄了音。「他們就是把我當成敵人消滅了，也不會改變案件走向。」

企業代表律師馬耀東認為，遠成科技的註冊地點為武漢，被告人的戶籍所在地或者居住地都不在慈利縣境內，被指控「非法經營」的行為地、結果地均與湖南省慈利縣無任何關聯，慈利縣公安局也未獲指定管轄，所以依據法律規定慈利縣公安對於案件根本沒有管轄權。目前，案件已完成偵查、檢察院完成審查起訴，法院也已立案，「但公檢法三家都是無權管轄的。」

對於葉思所稱派出所「要5,000萬」一事，馬耀東證實：「5,000萬後來，談錢的話談到800萬。但到底是要的甚麼錢，說的很含糊，一會兒說罰款，一會兒說退款，還強調辦案已經花了近百萬。」

目前，劉鵬已被免職，但他強調「但不是因為這個事情。」

紅星新聞

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！