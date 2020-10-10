【雙十慶典】中華民國成立109周年，在兩岸關係緊張及中美對峙下，台灣昨舉辦雙十慶典。總統蔡英文發表演說時強調，在對等尊嚴的原則下，願意與北京促成有意義的對話，但面對軍事挑釁，會堅守「不畏戰，不求戰」原則。大陸國台辦昨批評講話延續對抗思維，並稱回到「九二共識」正軌，兩岸就能重啟對話協商。台灣陸委會認為陸方缺乏承擔責任的勇氣。

疫下的雙十慶典，繼續在總統府前舉行。今年慶典以「民主台灣，自信前行」為主題，前總統馬英九、國民黨主席江啟臣等亦有出席。儀式以軍方表演打頭陣，「全女班」的憲兵快速反應連，首次全副武裝編隊演出，並展示自主研發的紅隼反裝甲火箭等武器。

蔡提「台灣」多達38次

蔡英文之後發表演說，先是感謝抗疫英雄和人民的付出，認為疫情讓國際社會看見台灣「堅韌之島」的特質和能耐，證明了國家在逆境中的生存能力。演說中不少篇幅都提及兩岸，「台灣」二字更多達38次。她指出，現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、理解的態度，共同討論和平相處之道；只要北京有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，願意共同促成有意義的對話，並指這是台灣人民與朝野政黨的共識。

雖然一方面籲尊嚴對等對話，但面對台海局勢緊張，蔡強調會持續強化防衞戰力的現代化，透過外購和自主研發武器裝備等方式，精進防衞實力，堅守「不畏戰，不求戰」的原則，避免擦槍走火。

台美關係方面則沒有着墨太多，蔡英文形容雙方經濟合作深化，將進行高層經濟對話，並攜手投入美洲和印太地區基建計劃。她亦密切關注南海爭議、中印衝突，乃至港區國安法的實施，都顯示印太區域正受嚴峻挑戰，令區內各地展開各種合縱連橫。台灣會在堅持主權和民主價值的原則下，將變局轉化成機遇，「我們將積極參與未來的國際和區域新秩序的建立，跟理念相近及友我國家，持續提升夥伴關係。」

不多談港美免敵意升級

雖然台灣向大陸拋出橄欖枝，不過國台辦昨拒絕收貨，指講話延續對抗思維和敵對意識，暴露民進黨謀「獨」本質；強調回到「九二共識」政治基礎的正軌，兩岸就能重啟對話協商。陸委會對於國台辦卸責、拒絕與台灣共同推動兩岸和平，表達強烈不滿與遺憾，批評大陸完全缺乏承擔責任的勇氣，呼籲切勿誤判情勢、製造對立。

台灣佛光大學公共事務學系助理教授柳金財向本報表示，近年大陸社會從「反台獨」變成「反台灣」，台灣社會從反中共到反中國，兩岸社會相互敵對、彼此反感，大陸社會在愛國主義和民族主義的影響下，武統台灣具有政治上的正確。蔡英文在兩岸處於戰爭邊緣的前提下，不提香港、中美議題，以免強化反中聲浪，反而有意淡化彼此敵意，提出促成對話，創造兩岸和平關係。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山亦認為，蔡英文是希望展開「有尊嚴、有意義」的高層次政治對話，幫助穩定兩岸局勢。

台灣蘋果新聞網/中央社