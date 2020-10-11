湖北化工廠洩漏「鋇」污染食水 24村民中毒

湖北仙桃市一間化工廠有毒物質洩漏污染食水，近日導致24名村民中毒。事發當晚，多名村民出現上吐下瀉，意識不清，醫院初步斷定為「食物中毒」。事發至今已11天，仙桃市政府今日才證實是化工廠洩漏有毒物質「金屬鋇」超標，涉事企業一度被勒令停產，目前已經復產，具體情況有待當地政府調查。

仙桃市彭場鎮馬溝村村民許先生向內媒舉報，本月1日，他的父母吃過晚飯後上吐下瀉，其父親還出現「四肢不能動彈、意識不清」的症狀，被送往醫院搶救。許先生指，據母親回憶，當天使用的水喉水與平日並無分別，只是做出的餸菜帶有苦味。「父親有直接喝自來水的行為，所以症狀比母親重很多。」許先生說，父親在深切治療室（ICU）已治療10天。其間，醫院曾發出幾次「病危通知書」，目前他還處於昏迷狀態。

同村村民許海（化名）稱，10月1日傍晚，他吃過晚飯後也出現「上吐下瀉，四肢不能動彈」症狀，2日凌晨被送院搶救。經過5天治療後出院，目前身體狀況良好。許海說，馬溝村、大嶺村的食水暫停供應，直到10月7日才恢復。「我們都不敢用自來水，自己買純淨水喝。」

仙桃市政府職員今日證實，彭場鎮一間化工廠有毒物質洩漏污染水源，導致多人中毒；經初步調查，涉事企業為湖北展朋新材料股份有限公司，事件導致24人送院治療，目前已有22人出院，剩餘2人已無中毒症狀。

彭場鎮參與調查的官方人士稱，警方已控制相關人員。

內地商業登記查冊網站「天眼查」顯示，湖北展朋新材料股份有限公司成立於2004年8月，主要經營業務為研發、生產、銷售各類電子級、納米級功能陶瓷粉體材料（目前主要以碳酸鋇、二氧化鈦為主），主要產品為高純度碳酸鋇和二氧化鈦基礎粉。

該公司曾連續3年因排放水污染物超過國家或地方規定的水污染物排放標準，被當地環保部門處罰。2017年8月22日，仙桃市環境監測站配合仙桃市彭場環境保護站對該公司廢水總排口進行取樣監測，監測數據顯示總排放口氨氮排放濃度為153mg/L（排放標準15mg/L），超標9.2倍。仙桃市環保局對該公司處以繳納排污費數額5倍的罰款1.7萬元人民幣（約1.96萬港元）。

澎湃新聞網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！