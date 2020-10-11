中印角力｜蓬佩奧指6萬解放軍部署邊境 周邊國家均受中國威脅

美國國務卿蓬佩奧近日接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，中國在印度北部邊界部署6萬名士兵，他形容印度、澳洲及日本三國都受到中國威脅。對於蓬佩奧的指控，中方暫未有回應。

蓬佩奧在霍士新聞節目The Guy Benson Show中，透露「印度人在他們的北部邊境上看到6萬名中國士兵」，並指出席四方安全機制會議的國家中，印度、澳洲和日本都受到中國的威脅。他更舉例指，澳洲表示要調查武漢肺炎病毒時，中國就開始對他們施加經濟力量，試圖脅迫和欺負。

蓬佩奧在接受另一節目The Daily Briefing時則指出，「中共已經習慣了，坦率地說，在很長一段時間裏，看到美國（向他們）屈膝，任由他們欺凌，還安撫他們……這只會鼓勵他們的不良行為。 我們的反擊，他們明白我們是認真的，要讓他們付出代價」。蓬佩奧認為，透過對抗希望可以試圖改變中國試圖傷害美國的本質。

中方一直都未有透露在中印邊境部署軍人的數量，上周四（8日）解放軍新聞中心透過官方微博透露，軍方在中印高寒地區配置的「新型方艙」已經開始使用，方艙包括宿舍、食堂、盥洗室、乾式自潔廁所、倉庫、微電網、供暖設備等組成，具有「官兵自建、能源自足」特點，可在零下55°C、海拔5,500米地區正常運作。

綜合報道

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