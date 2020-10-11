武漢肺炎｜美陸戰隊員揚言見華人就射殺 「一切都是中國的錯」

美國海軍陸戰隊一名現役士兵在網上發放影片，指要讓中國為武漢肺炎疫情付出代價，揚言一旦遇到中國人就會開槍射殺，還使用充滿種族歧視的詞彙侮辱華人。美軍證實，該名士兵確實為陸戰隊員，現正接受調查。

該名揚言要射殺中國人的美國海軍陸戰隊員，為現年20歲的一等兵莫爾福特（Jarrett Morford），來自科羅拉多州的溫莎市，8月剛從陸戰隊訓練營結訓，目前正在加州29棕櫚村（Twentynine Palms）接受通訊培訓。

穿着美軍制服莫爾福特在影片中表示：「正如特朗普今天在Twitter上所的，這一切都是中國的錯，中國將為美國和世界所做的一切付出代價。」由於無法確認短片是那天發放，而特朗普又經常在Twitter上大肆攻擊中國，因此尚不清楚莫爾福德所說的特朗普tweet具體指的是甚麼。

莫爾福德還揚言，只要他在隨艦部署時遇到中國人，他就會說「5-5-6」。美媒，所謂「556」顯然是海軍陸戰隊標準武器M4和M16步槍的口徑（5.56mm），亦即指他會用M4卡賓槍和M16突擊步槍，射殺遇見的中國人。

此外，短片中，莫爾福德說了大量髒話，並屢次使用種族歧視字眼侮辱中國人。

美軍海軍陸戰隊發言人巴特菲爾德（Joseph Butterfield）說：「海軍陸戰隊裏沒有種族主義的容身之地。那些不能重視他人貢獻的人，不論背景如何，都是對我們文化的破壞，也不能代表我們的核心價值觀。」他表示，莫福德所屬的部隊現在正對其採取「適當的行動」。

Stars and Stripes / 《環球時報》

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