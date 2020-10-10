大閘蟹來了｜陽澄湖貨色310元8隻網上熱賣 防偽標識竟是2年前 專家：揀靚蟹要睇白肚金爪黃毛

正所謂「秋風起，菊黃蟹肥」，一年一度進食大閘蟹的季節已開鑼約一周，想買到貨真價實的大閘蟹，若單憑蟹腳綁着的防偽標識二維碼，分分鐘「中伏」。浙江杭州市就有人在抖音平台，花了268元人民幣（約310港元）買了8隻「江蘇陽澄湖大閘蟹」，但他收貨後用手機一掃蟹腳上的防偽標識，卻掃不出資料來，隨後更發現那個標識竟是2018年。九龍城永富大閘蟹專門店負責人陳錦輝對《蘋果》表示，由於批文關係，香港暫時未有來自正宗陽澄湖產區的大閘蟹出售，而在港出售的江蘇大閘蟹，運抵本港後均需經由當局檢驗，因此毋須使用有關標識分辨質量。他又指，今年因受疫情影響，少了酒樓、食肆的定單，卻多了不少散客，預料銷售不俗，但因運輸成本上漲，蟹價稍為上升15至20%。

據內媒報道，居於杭州市的方先生，早前在抖音上見一名汽車主播直播帶貨蟹券，聲稱「每一隻都是活的陽澄湖大閘」。方先生線上落單購買8隻蟹。收貨當天，方先生和朋友聚餐，煮了5隻，大家吃完後見蟹腳上綁着防偽標識，順手拿起手機掃碼，可一連掃了幾隻蟹，都顯示網絡異常。

方先生表示，他買的是「蟹知香」品牌蟹，包裝上有「陽澄湖大閘蟹」、「陽澄湖原產地直供」等字樣，廠商為蘇州巨鑫新農業科技有限公司，是蘇州陽澄湖大閘蟹行業協會的會員。事後，抖音平台上的賣家竟表示發錯貨，會另發一批給方先生，但方先生無法接受，憤而向媒體投訴。

「巨鑫公司是我們的會員單位，但一家公司可能有好幾個品牌，巨鑫公司賣陽澄湖大閘蟹的註冊品牌是『水之瑤』， 不是『蟹知香』——也就是說，『蟹知香』不是被協會認可的陽澄湖大閘蟹品牌。」蘇州陽澄湖大閘蟹行業協會投訴處理室有關負責人表示，該會將就方先生反映的情況進一步核查，重點檢查巨鑫公司是否有以其他產區大閘蟹冒充陽澄湖大閘蟹行為，如查實將進行後續處理。

蘇州陽澄湖大閘蟹行業協會新聞發言人姚水生則表示，今年陽澄湖大閘蟹有二種全新的防偽專用標識，紅色蟹扣為湖區圍網養殖的大閘蟹，綠色蟹扣為高準改造池塘養殖的大閘蟹，而不是方先生買的這種防偽標識。方先生買到的大閘蟹防偽標識式樣是「2018年版陽澄湖大閘蟹防偽專用標識」，「今年用了新版，往年的就廢止不用了」。

九龍城永富大閘蟹專門店負責人陳錦輝表示，陽澄湖大閘蟹產量不多，註冊防偽標識被人偽造一點也不出奇。不過，由於批文關係，香港暫時未有正宗陽澄湖大蟹出售。至於香港的大閘蟹，主要來自江蘇省內其他產區，因為全部均需送往檢驗，因此已不用所謂的防偽標識分辨真假或質量。從近日推出市面的情況來看，今年銷情應該不俗。雖然受武漢肺炎疫情影響，酒樓及食肆的定單大減，但散客就比平日多了15%。不過，陳錦輝指出，由於運輸費成本上升15至20%，大閘蟹亦由去年的5両賣80至90港元，上漲至今年的120港元左右。

至於如何挑選靚蟹，陳錦輝則教路要注意大閘蟹的雙眼，用手指碰觸時是否有反應，會「郁來郁去」即是生猛靚蟹；另外，要留意是否「青殼白肚，金爪黃毛」，若毛色過於烏黑，就不是新鮮貨色。他又謂，近年內地的養殖技術及蟹苗已有所改進，即使是池塘養殖的大閘蟹，也比得上湖區放養的質素。

香港大閘蟹進出口協會一名姓陳的負責人則表示，內地不同的大閘蟹產區都有不同的標識，而香港的大閘蟹商販以前也會標榜這些產地的標識，但近年已不流行，其實像澄湖大閘蟹產量近年已大減，有關產地標識已不具吸引力，也沒多大意義。他又透露，香港海關也曾想過實施一套有大閘蟹產地來源的標識制度，並與業內人士開會，卻遭大多數行家反對，因為即使是他們行內人，從內地入貨也很難區分得到那些大閘蟹究竟是從哪一個湖出產。

據蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會早前公佈的統計數字，今年陽澄湖大閘蟹預計產量10,260噸，其中圍網養殖區產量約1,500噸，沿湖周邊高標準池塘養殖產量8,760噸左右，價格較往年小幅上漲。

《蘋果》記者／澎湃新聞網

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