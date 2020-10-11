3台人去年被指涉「危害國家安全」遭逮捕 偏藍商人同退休副教授大陸失蹤1年始知下落

兩岸劍拔弩張，央視節目「焦點訪炎」今晚突然以破獲台諜案為題材製作特輯，並煞有介事，高調地要求各地單位組織師生、員工收看。怎料節目所披露的個案，正正是去年香港反送中運動期間，曾上傳解放軍深圳集結照片的台灣屏東縣枋寮鄉公所鄉政顧問李孟居。去年11月，國台辦曾證實有3名台灣人因為涉嫌從事「危害國家安全」活動被拘捕，除李孟居外，還包括中國與台灣之間交流組織的主席蔡金樹，以及退休教授施正屏。未知，隨後播出的「焦點訪炎」會否公開二人涉及的「罪行」。

去年11月13日，國台辦發言人馬曉光，在回應台灣退休教授施正屏等3人在大陸「失蹤」一事時，證實他們已被拘捕。馬曉光當時指，這3名台灣人因為涉嫌從事「危害國家安全」的活動被拘捕，他們的案件已進入審判階段。馬曉光還聲稱，台灣在煽動香港的抗爭活動，卻沒提供任何證據。而台灣政府隨後即時發出大陸旅行警告。

據台媒當時報道，被捕的3名台灣人分別是李孟居、蔡金樹和施正屏。其中，61歲的蔡金樹，是台灣嘉義東石人，為台灣「兩岸關係協會聯合會」主席，在福建平潭經營進出口貿易公司，並非民主運動人士，也不是台獨支持者，並且他長年往來兩岸，政治立場甚至被指是「偏藍友中」；他於2018年7月20日前往福建泉州市參加兩岸食品交易會，當時入住廈門一家酒店，在退房後失蹤。

至於57歲的施正屏，是台灣師範大學退休副教授，2018年8月在大陸失蹤。據施正屏友人表示，施退休後曾在政大開課，後來擔任中國國營企業華夏集團的首席經濟學家，經常往返兩岸。

去年9月，台灣海基會曾披露，自2016年5月蔡英文上台以來，台灣當局已收到149宗台灣人在大陸失蹤的報告，其中82宗已透過管道尋獲，仍有67宗至今毫無音訊。2017年3月，台灣人權工作者李明哲經由澳門入境內地後失蹤。李明哲其後因「國家安全」罪名被判入獄5年。

《蘋果》資料室

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