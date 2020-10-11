銅陵市政協副主席狂斬52歲女被捕 網民猜「特定關係人」係情婦

安徽省銅陵市政協副主席蔣葉貴，近日在銅陵市與一名女子在酒店見面時，突然持刀將女方斬傷。警方證實，傷者是一名52歲朱姓的女子，目前情況穩定，蔣因涉故意傷害罪被捕。雖然警方沒有進一步說明這兩人的身份，但網民猜測，被斬的朱姓女子應是蔣葉貴的情婦。

警方9日發出通報指，「蔣葉貴與一女性『特定關係人』見面後，二人在溝通中發生衝突」。上周三（9月30日）下午6時29分許，警方接報一酒店大廳有人持刀斬人。到場後，市政協副主席蔣葉貴因為與朱女「發生糾紛」，而持刀向她狂斬，導致她的左手尺骨（前臂內側的骨頭）骨折、右手虎口等處受傷。

警方沒透露兩人發生爭執的原因，但指蔣已於本月1日被刑事拘留，7日被檢察機關批准逮捕，目前案件仍在偵辦當中。

由於通報只用「特定關係人」輕輕帶過，內地媒體報道時提到《最高人民法院最高人民檢察院關於辦理受賄刑事案件適用法律若干問題的意見》，指出「特定關係人」一般是指與國家工作人員有近親屬、情婦（夫），以及其他共同利益關係的人。既然官方將朱女列為蔣男的「特定關係人」，大部份網民相信朱女是蔣的情婦。

現年58歲的蔣葉貴為安徽舒城人，自2014年1月起擔任銅陵市政協副主席至今，為一名副廳級幹部。蔣葉貴最近一次公開露面是9月29日，當時他率隊前往銅陵市義安區全民健身中心、銅官區恆大綠洲全民健身中心、銅陵市體育中心，視察城區體育設施建設與管理工作。

《新京報》／澎湃新聞網

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