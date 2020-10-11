中國學者發表論文用舊圖片 被指違反學術倫理遭撤稿

中國地質大學（武漢）材料與化學學院副教授吳艷等學者，因為一篇刊登在國際期刊《科學》（Science）的論文，使用兩張舊圖片，違反學術倫理，近日被期刊宣佈將論文撤下，這是該刊首次撤稿。

這篇被撤的論文題為「電場誘導異質界面金屬態構建超質子傳輸」（Proton transport enabled by a field-induced metallic state in a semiconductor heterostructure），共有12名署名作者，除了排名第一的吳艷，還包括東南大學能源與環境學院聯合儲能研究中心首席科學家朱斌、中國地質大學（武漢）材料與化學學院副教授宋懷兵。

報道指，論文內的兩張圖片，與2017及2018年發表的另外2篇論文所刊載的圖片高度相似。此外，這3篇文章的通訊作者，都有朱斌。不過，除朱斌等4名作者不接受撤稿外，其餘8名作者都接受撤稿決定，並發表聲明稱，對研究中的「意外錯誤」負全部責任。

對於被指涉及違反學術倫理，學者在論文被撤後辯稱，因為研究是在武漢肺炎封城期間，研究團隊四散各處，「溝通有誤」才導致圖片使用不當。

中國地質大學近期接連遭國際學術期刊撤稿。中國科技評論專欄「AI科技評論」指出，中國地質大學（北京）副教授邢立達，先前曾在另一國際科學期刊《自然》（Nature）發表文章，聲稱在琥珀中發現鳥骨，推測可代表已知最小的恐龍。

但文章遭中國國內的古生物學者聯名質疑，並向《自然》期刊提出評論，稱邢立達在缺少可靠證據的情況下，將擁有大量蜥蜴特徵的骨頭斷定為恐龍或鳥。《自然》期刊隨後將這篇論文撤稿處理。

中央社

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