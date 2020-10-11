馬英九不滿中華民國淪配角

台灣前總統馬英九質疑，自民進黨的蔡英文政府執政以來，每年慶典，中華民國都淪為配角，今年主視覺設計也只剩下台灣與2020，就連國號與紀元都不見了；強調中華民國是全民共有，並非誰的專利，更非政黨騙選票的工具。黨主席江啟臣則勸喻，台海安全不是只拼拳頭，民進黨勿切割中華民國。

國民黨昨日上午在黨部自辦升旗典禮，馬英九致辭時火力全開痛批總統蔡英文說：「今天是中華民國的紀念日，但民進黨有真心誠意祝福嗎？」他指自從民進黨執政以來，每年的雙十慶典中華民國都淪為配角，並質疑蔡總統口中的中華民國，只有遷台後的71年，並未包括在中國大陸的38年，「蔡的心中真有中華民國？」江啟臣則表示，雙十的意義，不但是中華民國奠基109年證明，更是民進黨過去以來不願意認同的主流民意。他衷心期盼執政黨在慶祝雙十時，更要思考自身對於中華民國的認同，而不是只停留在片面與切割之中。

穿「R.O.C Forever」T恤

另外，馬英九、江啟臣等也受邀出席慶典，過去都以西裝出席正式場合的兩人卻穿上印有「中華民國國旗」、「R.O.C Forever」字樣的圓領T恤，以及國旗圖樣的口罩出席國慶大典，成為活動矚目焦點。對於馬提出質疑，內政部次長、國慶籌委會秘書長陳宗彥說，國旗元素沒有減少，從慶典大會的禮物袋外表、邀請卡、帽子上面等很多地方都可見。

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