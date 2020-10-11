習近平南下｜會見林鄭同大地產商？ 92歲「誠哥」是否現身成焦點

有指國家領導人習近平本周將南下廣東，參加深圳經濟特區成立40周年紀念活動。此次是習在香港爆發反修例運動後，首次前往距離香港一河之隔的深圳。消息指，習此行將會見香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠。《蘋果》向特首辦查詢，截稿前未獲回覆。據悉，本港數大地產商、財團代表都將派代表出席在深圳的紀念活動。至於近年與北京關係大不如前的92歲長和系創辦人李嘉誠，是否現身則成焦點。他們都要事前做核酸檢測、確認陰性才出發入境內地，做法類似5月的全國「兩會」。

據本地報章《南華早報》消息，習近平此行將會見林鄭月娥和賀一誠，但尚不確定兩名特首是否單獨與習會面。林鄭上一次會見習近平，是2019年12月赴京述職，當時香港「反送中」運動仍未平息。當時，習近平在會面中表示，北京中央充份肯定她在非常時期展現的勇氣和擔當。有分析認為，本次會面將傳遞香港的未來和深圳息息相關的訊號。

翻查資料，深圳特區在2010年30周年大慶時，當時的國家主席胡錦濤雖然也有接見時任香港特首曾蔭權，但中央不但沒有安排傳媒拍攝兩人會面，新華社甚至未有發放兩人會面合照。胡反而破格接見長和系創辦人李嘉誠，讚揚他對香港和國家的貢獻，還稱「不管時間長短，我總是要見一見李先生」。而在2000年，時任國家主席江澤民亦有出席深圳特區20周年慶祝大會，並發表重要講話，時任香港特首董建華，澳門特首何厚鏵均有出席。

《蘋果》記者

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