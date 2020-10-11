兩岸角力｜共軍福建實彈射擊演習 官媒發功連日進行對台宣傳

（更新：內容）台海局勢不斷升溫，解放軍派軍機擾台的同時，宣傳部門亦同時開動，對台灣進行文攻武嚇。內地央視將在新聞聯播中，專題報道台灣的間諜竊密活動後，內地有單位接到當局通知，指官媒將會播出一系列針對台灣的宣傳，呼籲要「組織觀看、學習文章」。美國《紐約時報》認為，大陸突然鋪天蓋地的誇張宣傳「令人震驚」，「可能是不祥之兆」。

福建海域實彈射擊 要求人員撤離

福建省漳州市古雷港經濟開發區管理委員會發表通告，指解放軍將在周二（13日）至周六（17日），在古雷半島東側海域進行實彈射擊演習。當局強調「實彈危險，生命可貴」，要求在演習警戒區的漁船、人員，一定要在明日下午3時前撤離。

共機今兩闖台空域

今日解放軍軍機再次闖入台灣西南空域，涉事軍機今早8時42分首次闖入台灣空域，飛行高度約3,000米，台空軍進行空中警戒、廣播驅離，而軍機在9時01分再次闖入，飛行高度則是4,000米。台灣的軍事迷估計，涉及的軍機仍是近日擾台的運8反潛機。

單位接通知要組織收看新聞聯播

內地微博昨日出現令人意外的現象，《新聞聯播》竟然關鍵字登上熱搜，而多則來自西北大學與其他未載明單位名稱的通告亦在網上廣傳，大意是要求各單位都要組織師生、員工，收看央視新聞及學習相關的文章，並且列出相關節目及文章的播出、刊登日期。

除央視昨晚的《新聞聯播》之外，緊隨其後的焦點訪談從昨晚起，一連3晚播出與台灣相關的專題節目，而今晚央視節目海峽兩岸則會播出專題評論。平面媒體方面，《環球時報》今日刊登專題新聞，而後日的《人民日報》，則會刊登專題揭批評文章。然而，昨日則有網民轉發通知，指《新聞聯播》專題節目播出時間改至今晚，焦點訪談節目亦順延一日，所以昨晚有按通告觀看新聞聯播的網民稱：「看了一圈，沒發現啥事呀！」

中共近日已經不斷進行針對台灣的政治宣傳，包括解放軍發放軍事演習、導彈發射、爆炸畫面的短片，配上旁白歌聲「假如戰爭爆發，這就是我的回答」。

《紐約時報》認為，雖然中共的政治宣傳少有極具說服力之作，但最近幾星期在網上和官方媒體的鋪天蓋地、誇張言論卻是令人震驚，「可能是不祥之兆」。這些宣傳針對美國和台灣，因為美台關係越走越近，它們伴隨着近日一系列軍事演習出現，與彈道導彈試射和飛越台灣鄰近空域，其目的是給美國劃出明確的紅線，表明中國不會在軍事衝突面前退縮。

報導亦認為，風險在於，在中美關係急劇惡化之際，這種宣傳可能變成更具挑釁性的行動。中國近來在南海和台灣海峽的軍事行動，無論是否有意，都是增加發生實際衝突的可能性。

新浪微博／《紐約時報》

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