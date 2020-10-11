兩岸疫情速遞｜內地新增21宗確診 研究指戴眼鏡可降低染疫

兩岸疫情最新情況：大陸昨日新增21宗確診個案，均為境外輸入病例，其中上海10宗、廣東6宗、四川3宗、遼寧1宗，以及福建1宗，新增疑似個案5宗，上海4宗和內蒙古1宗，均為境外輸入個案。大陸累計確診85,557宗，死亡4,634宗。台灣則累計確診527宗，7人死亡。

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江西醫療隊研究：戴眼鏡可降低染疫

江西南昌大學第二附屬醫院研究人員近日發表最新論文，提供戴眼鏡降低武漢肺炎感染率提供初步證據。研究指出，普通人（不佩戴眼鏡）每小時大約會用手觸碰10次眼睛，大大增加感染武漢病毒的風險，而造成這一情況的主要原因是佩戴眼鏡的人群較少用手直接觸碰眼睛，眼鏡阻隔病毒經眼傳播致病的途徑。

約翰霍普金斯大學的Lisa L. Maragakis教授說：「這項研究很有啟發性。它提出了一種可能性，即公眾使用普通眼鏡可能會在一定程度上保護不受武漢病毒傷害。當然，還需要進行更多回顧性和前瞻性研究，以確認本研究中觀察到的關聯性，並確定除了戴着口罩和保持身體間距外，在公共場所戴眼鏡或以其他形式的眼部保護是否有增加的益處，降低感染SARS-CoV-2的風險。」

台導遊染疫亡確認為「職災」

台灣至今有527宗確診、7人死亡。據了解，死亡的7人中，只有一人獲確定是因工作而染疫死亡個案，近日台灣勞保局已發給家屬領取勞保職災死亡賠償，相當於死者的45個月薪金。據了解，該個案為一名40多歲導遊。

青島新增3宗無症狀感染者來自市胸科醫院

山東青島市新增3宗武肺病毒無症狀感染者，其中2宗為醫院在對普通門診患者進行DNA檢測時發現，1宗在調查密切接觸者進行即時DNA檢測時發現。專家組初步判斷，以上3宗無症狀感染者與市胸科醫院相關聯，該院部份獨立區域接受境外輸入個案，而具體感染源頭有待進一步調查。

澎湃新聞網／台灣《蘋果新聞網》

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