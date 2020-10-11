華南理工｜女生校內哭訴遭強姦 涉事教授遭校方炒魷：曾交往無性侵

內地教育界再爆出教師疑似性侵事件。周五（9日）廣州華南理工大學有疑似校內女生哭訴，聲稱遭該校教授強姦，其間更有人跪求校方人員主持正義。被指涉事的教授王雨磊，同晚火速遭校方以「嚴重違背教師職業操守」為由解聘。王雨磊周六發聲明澄清，指涉事女子並非華南理工學生，承認曾與該女子交往，否認涉及性侵，他又表示已就事件報案。

周五，內地網上熱傳一批在華南理工的照片和影片，顯示有年輕女子在校內不同地方哭訴，聲稱被華南理工公共管理學院教授、國家治理研究中心主任、32歲的王雨磊強姦，且受害女生不止她一人。指控王雨磊的女子及疑是其家人，更曾下跪要求校方主持正義。

網上亦同時流傳出一段錄音，聲音疑似是當事人，說：「我求求你們了，幫我伸張正義，他強姦了很多人，同學，我求求你了，同學，我被強姦了，拍個照片幫我發個微博吧！」

事件隨即在周五熱傳，大批網民加入討論。校方則在同晚發出聲明，指王雨磊嚴重違背教師職業操守，校長辦公室決定對其解聘，但公告並未對網上的性侵傳言予以回應。

事件亦驚動學校所在的五山派出所以及天河區婦女聯合會，他們均表示正在了解及調查相關指控。

王雨磊在周六（10日）早上向媒體表示正考慮如何向公眾澄清事件。至下午約3時，他在網上發表聲明，承認與指控其性侵的女子曾經交往，當時他仍未與「前妻」離婚，但二人只交往了一個月。王雨磊強調，該名1993年出生的M小姐（全篇同）並非華南理工學生，雙方無任何師生關係，又指自己絕不涉及性侵。

他又承認，對自己在「婚內」和M小姐有感情轇轕不符教師操守，願接受校方所發的解聘公告，但強調不會縱容性侵的誣告，決定將事件訴諸法律，還自己清白。

有內地記者接觸M小姐的姐姐，對方指M小姐情緒不穩，正在留醫，且「隨時有生命危險」，擔心影響M小姐名聲和造成刺激，未有進一步說明事件。

據公開資料顯示，王雨磊為山東臨沂人，是中共黨員，社會學博士，2017年1月任華南理工大學公共管理學院副教授，2018年破格晉陞為教授。王雨磊從事精準扶貧、司法社會治理與社交媒體等方面的研究。

內地校園部份性侵、桃色事件簿

2020年7月 中山大學海洋科學學院王曉瑋教授課堂休息期間忘記關電腦的直播，被發現先後與3名女子互傳露骨及「約炮」訊息後，遭校方解聘。

2020年7月 廣東惠州水口大和小學41歲葉姓男教師涉嫌長期性侵班內逾20名12歲的女學生，事件被揭發遭家長暴打。涉事教師事後被警方以涉嫌猥褻拘留。

2020年4月 山東鋁業職業學院體育老師劉某，2016年以成績脅迫女學生發生性行為，劉某事後遭刑事拘留。

2020年4月 四川綿陽東辰聚星國際學校副校長兼初中部校長吳建峰遭已畢業的學生、網紅周貝蕾以短片舉報，13年前在校被吳建峰非禮及性騷擾，但校方及警方被指冷處理事件。直至有逾百名受害者挺身指證，當局始將吳建峰拘捕起訴。

紅星新聞／澎湃新聞網

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