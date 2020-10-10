大陸繼透過國台辦猛批台灣總統蔡英文的「雙十」講話「謀獨」後，昨再透過央視指國家安全機關在近期組織實施的「迅雷-2020」專項行動，已破獲數百宗起間諜竊密案件。央視還播出去年8月在深圳被捕的台灣商人李孟居向鏡頭認罪的片段，李就來港聲援反送中運動及到深圳偷拍武警集結情況致歉，指有關行為「對祖國對國家或許有些傷害」。

央視《新聞聯播》昨晚稱，繼兩年前的「2018-雷霆行動」後，國家安全機關近期再組織實施專項行動，抓獲一批台諜及營運人員，搗破了台諜情報機關針對大陸佈建的間諜情報網絡。報道斥責蔡英文當局近期與外部反華勢力加緊勾聯聚合，台諜情報協助民進黨當局推進「台獨」路線，大肆利用兩岸交流交往渠道，大搞「學術情戰、媒體情戰和所謂情報外交」，極力挑撥大陸與其他國家正常外交關係，妄圖拓展所謂的「國際空間」，嚴重危害國家主權、安全和發展利益。

台陸委會斥惡意炒作

央視又在《焦點訪談》節目播出去年轟動港台的李孟居案詳情，並指該案是「台獨勢力干項香港事務的典型」。節目形容李為「別有用心的商人」，指他是台獨組織「台灣聯合國協進會」的理事，去年印製寫着「台灣人與香港人同在，香港加油！」的文宣，但最後陳沒有前行。李在8月18日抵港，當晚在維多利亞公園出席反送中活動，翌日往深圳，計劃了解赴港前流傳有武警在深圳灣體育場集結的消息，當晚發現可從附近一間酒店的高層窺探體育場。

20日上午，李孟居到該酒店從高位以DV機和手機拍攝體育場內軍車和人員訓練的情況。他隨後下樓到體育場一樓，在警戒線附近打開了手機，在被武警呵斥後沒有離開，走到體育館二樓繼續偷拍。節目指他把照片和短片發到台灣的通訊群，當日在到碼頭準備離境時被查出手機內存有上述檔案，以及在背包中藏有「反中亂港」的宣傳海報，隨即被國家安全機關人員帶走。

身穿囚衣的李孟居在節目中稱：「我覺得很抱歉，過去做了很多不好的錯事，也對祖國對國家或許有些傷害。」他又對曾參與聲援香港反送中運動表示後悔：「暴力是絕對不對的，在任何的民主國家都是錯誤的，絕大的錯誤，必須要把那些暴力的繩之於法。」深圳國家安全局幹警指，李拍攝的16段視頻和48張照片屬於秘密級資料，因此危害國家安全。對此，台灣陸委會晚間駁斥批，這是對岸惡意政治炒作，誣陷我方人員從事間諜行為，刻意破壞兩岸關係、干擾台灣自由民主、法治社會的正常運作，動機令人質疑與不齒，並警告中共當局，停止以構陷編造入罪的手法，無端栽贓我方人民。

時事評論員劉銳紹接受《蘋果》查詢時認為，大陸國家安全機關逮捕多名台諜及運用人員的行動，與北京近日不斷製造台獨和港獨合流的假像做法一致，相信除了希望藉此在國內製造輿論，令國內人民和單位加倍提防外國滲透外，亦與國家主席習近平即將南下深圳有關，希望藉此向外界產生震懾作用，「唔想大家喺習近平訪問深圳其間搞搞震。」

央視/《蘋果》記者