南海熱帶低氣壓料增強 預料明晚海南至廣東沿海登陸

位於南海中至北部的熱帶低氣壓靠近華南，香港天文台發出一號戒備信號，而內地中央氣象台今早6時繼續發出颱風藍色預警，指低氣壓今早5時位於海南萬寧偏東方約770公里的南海中東部海面上，中心附近最大風力有7級（時速54公里），中心最低氣壓為1,000百帕。

料明晚登陸海南至廣東一帶沿海

中央氣象台指出，南海熱帶低氣壓將以時速15至20公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，將於今日白天發展為今年第16號颱風，並將於明（13日）晚上在海南島東部到廣東西南部一帶沿海登陸（風速82至100公里，9至10級），隨後穿過海南島，經北部灣趨向越南北部沿海。

受熱帶低氣壓和冷空氣夾擊，台灣海峽、巴士海峽、南海北部和中部偏北海域、北部灣、西沙群島附近海域、海南沿海和廣東沿海將有6至7級大風，其中南海北部的部份海域和海南島東部沿海風力可達8至9級、陣風10至11級。

第16號颱風「浪卡」最快今形成

台灣中央氣象局預報員林定宜指出，菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，預計今、明2天將增強為今年第16號颱風「浪卡」，水氣將影響台灣。第15號輕度颱風「蓮花」，今天清晨2時減弱為熱帶性低氣壓。

林定宜預報，今日因東北風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，水氣比昨天還增多，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機會率，應特別留意，大台北平地、桃園、花蓮、台東，以及恆春半島也有局部地區短暫驟雨。

台灣《蘋果新聞網》／中國天氣網

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